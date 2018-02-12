Туроператоры Тверской области планируют включить в свою программу маршрут фестиваля городских экскурсий

В Твери прошла встреча выпускников школы городских экскурсий — совместного образовательного проекта регионального Министерства туризма и института «Стрелка» — с туристическими компаниями региона. Туроператорам презентовали лучшие маршруты, отобранные по итогам Фестиваля городских экскурсий.

Уникальные проекты вызвали интерес у представителей туриндустрии. В частности, это промышленная экскурсия «Рождение книги» с посещением Полиграфического комбината детской литературы, ориентированная на школьников. Возможно, что маршрут в ближайшее время пополнит перечень предложений одной из тверских турфирм.

Создание новых, интересных маршрутов и объектов показа в регионе обеспечивает развитие туриндустрии в регионе, привлекает новых гостей, считает Губернатор Игорь Руденя.

Фестиваль городских экскурсий завершился 25 октября. В течение месяца в рамках события были представлены 12 авторских маршрутов по столице Верхневолжья и Торжку — «Свадебная Тверь», «Спортивная Тверь», «Тверь средневековая», «Тверь театральная», «Тверь играючи», маршрут «Красной нитью» к 100-летию образования ВЛКСМ (Торжок) и другие. Посетить экскурсии бесплатно могли все желающие. Необычные маршруты с первых дней фестиваля стали востребованы среди туристов: на каждую экскурсию собиралось от 50 до 120 человек.

Экскурсоводы Фестиваля прошли обучение в «Школе городских экскурсий» под руководством ведущих гидов. Среди них – историк архитектуры и аккредитованный экскурсовод Дарья Сорокина, автор проекта The guide in Moscow, сотрудник столичных экскурсионных компаний, а также Александр Фролов, ведущий специалист по церковной архитектуре Москвы, автор путеводителей.

Фестиваль городских экскурсий в Тверской области планируется повторить в 2019 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области