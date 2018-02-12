Студентов Тверской области приглашают принять участие в олимпиаде «Я – профессионал», которая уже во второй раз проводится в рамках открытой платформы «Россия – страна возможностей». Организаторы – Российский союз промышленников и предпринимателей, а также ведущие вузы Российской Федерации.

Проект нацелен на развитие профессиональных компетенций начинающих специалистов. Этому направлению Правительство Тверской области уделяет большое внимание.

«Рост кадрового потенциала – одна из важнейших задач. От этого зависит развитие экономики региона. Молодежь — наш самый главный потенциал. Важно, чтобы нынешние студенты видели перспективы на родной земле, оставались жить и работать в Тверской области», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Положение и подробная информация об олимпиаде «Я – профессионал» размещены на сайте www.yandex.ru/profi

На первой олимпиаде «Я – профессионал» представители Тверской области показали высокие результаты Серебряную медаль в направлении «Биотехнологии» завоевал студент ТГМУ Георгий Куракин. Также высокий уровень знаний в этой номинации продемонстрировал Владимир Орлов из ТГТУ, призером в направлении «Информационная и кибербезопасность» стал Олег Сильченко из ТГТУ, в направлении «Стоматология» - студент ТГМУ Дмитрий Кривоспиченко.

Пресс-служба Правительства Тверской области