В Правительстве Тверской области обсудили реализацию инвестиционных программ в электроэнергетике

Реализацию инвестиционных программ в сфере электроэнергетики на территории Тверской области обсудили на совещании, которое Губернатор Игорь Руденя провёл в региональном Правительстве 30 ноября.

Основным вопросом стало рассмотрение программы по повышению надёжности электросетевого комплекса филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2018-2020 годы.

«Необходимо обеспечить модернизацию сетей, уменьшение аварийности, расширить возможности для технического присоединения промышленных потребителей к центрам питания», — отметил Игорь Руденя.

Общий объём финансирования программы на три года предполагается на уровне порядка 7 млрд рублей. Благодаря начатой работе с 1 января 2018 года удалось снять ограничения на технологическое присоединение по центрам питания в 13 муниципалитетах: Торопецком, Андреапольском, Пеновском, Жарковском, Оленининском, Селижаровском, Кувшиновском, Фировском, Бологовском, Спировском, Лихославльском, Рамешковском районах, Кашинском городском округе.

В 2018-2020 годах на развитие электросетей для техприсоединения промышленных объектов планируется направить более 600 млн рублей за счёт средств инвестиционной программы и софинансирования самих предприятий. Подключения предполагаются в Бежецком, Вышневолоцком, Калининском, Кимрском, Конаковском, Ржевском, Торопецком районах, Удомельском городском округе.

22 сентября 2018 года в Тверской области при поддержке Правительства региона начались учения подразделений ПАО «Россети». За это время реконструировано более 395 км линий электропередачи 6-10 кВ. Произведена замена «голых» проводов на самонесущие изолированные, установлено 8585 новых железобетонных опор. Выполнена расчистка просек линий электропередачи 6-10 кВ на площади более 7 тыс. га, ВЛ 35-110 кВ – на площади свыше 2449 га.

Кроме того, на территории региона произведена выправка 1422 аварийных опор, замена 1125 опор и 2340 изоляторов воздушных линий. Повалено более 22 тыс. деревьев, отремонтировано 69 трансформаторных подстанций. Проведено расширение более 849 га просек ВЛ 35-110 кВ.

Эти работы позволят снизить аварийность на сетях, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий, в целом повысить устойчивость и надежность электроэнергетического комплекса региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области