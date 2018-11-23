Игорь Руденя: Тверская область примет участие в реализации всех национальных проектов

30 ноября Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований, посвященное реализации национальных проектов в Тверской области.

«Это самый важный за последнее время комплексный проект, который реализуется в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Тверская область примет участие во всех 12 национальных проектах. Мы заинтересованы в успешной реализации нацпроектов в регионе. Для нас это шанс перейти к динамичному развитию экономики», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: необходимо, чтобы все муниципальные образования Тверской области приняли участие в реализации национальных проектов. Это даст территориям возможность модернизировать экономику, дорожную и коммунальную инфраструктуру, социальную сферу.

В 2019 году на финансирование нацпроектов в Тверской области предполагается направить более 8,3 млрд рублей, из них свыше 6,5 млрд рублей – федеральные средства, более 1,7 млрд рублей – областные. По информации Министерства экономики региона, в декабре текущего года на федеральном уровне будут утверждены окончательные цифры финансирования регионов. По Тверской области возможна корректировка в сторону увеличения.

В рамках национального проекта «Демография» планируется строительство новых детских садов. Предполагается ввести не менее 10 новых учреждений. Также будут реализованы мероприятия по поддержке материнства и детства, старшего поколения, укреплению общественного здоровья, развитию спорта.

Главными целями нацпроекта «Здравоохранение» являются развитие первичной медицинской помощи и детского здравоохранения, снижение уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение цифровых технологий, обеспечение медицинских организаций кадрами. Игорь Руденя отметил, что от районов должны быть представлены конструктивные решения, которые позволят повысить качество медицинского обслуживания граждан в центральных районных больницах, фельдшерско-акушерских пунктах и других медицинских организациях.

Участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автодороги» позволит в течение шести лет привести в нормативное состояние более 3500 км дорог Тверской области.

В сфере образования запланировано создание новых мест в школах, в том числе сельских, развитие детских технопарков, системы поддержки юных талантов, профориентации, внедрение современных технологий в образовании, капитальные ремонты школ, создание в них условий для занятий физкультурой.

Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» в регионе планируется увеличить объёмы строительства жилья, продолжить переселение граждан из аварийного фонда, развитие комфортной городской среды в городах и поселениях Тверской области.

Нацпроект «Экология» позволит создать современную систему обращения с коммунальными отходами, модернизировать водоснабжение и водоотведение. В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» запланированы строительство и реконструкция очистных сооружений.

В сфере культуры предусмотрена реконструкция и капитальный ремонт домов культуры и клубов, создание музеев, кинотеатров, виртуальных концертных залов, укрепление материально-технической базы учреждений.

Ключевыми направлениями в развитии предпринимательства станут рост числа занятых в малом и среднем бизнесе, вовлечение в деловую среду молодёжи, поддержка предпринимателей, в том числе на селе. Регион также готов участвовать в мероприятиях нацпроектов, направленных на повышение производительности труда и поддержку занятости населения, развитие науки, цифровой экономики, международной кооперации и экспорта.

В настоящее время Правительство Тверской области завершает разработку региональных составляющих нацпроектов. Определены кураторы, руководители и администраторы по каждому направлению. В свою очередь, на уровне муниципалитетов будут разработаны предложения по участию в нацпроектах и закреплены ответственные за их реализацию. Совместную работу областных ведомств и районов будет координировать Министерство экономического развития Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области