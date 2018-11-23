Стипендиаты и лауреаты премии Губернатора Тверской области выступили на сцене академической филармонии

30 ноября в Тверской академической областной филармонии состоялся концерт-презентация молодых дарований - стипендиатов Губернатора Тверской области. В этом году награды присуждены 110 воспитанникам образовательных и культурно-досуговых организаций, а также представителям детских и молодежных объединений.

«Тверская земля всегда славилась талантами. Наш край называют душой России, в том числе за богатейшее культурное наследие. Сегодня вы, своим творчеством, продолжаете культурные традиции Верхневолжья. Каждый школьник и студент должен иметь возможность найти применение своим талантам здесь, на тверской земле», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Во время концерта-презентации в Тверской академической областной филармонии была представлена выставка художественного, декоративно-прикладного творчества и дизайна молодых дарований. Свое музыкальное и хореографическое мастерство юные таланты представили на сцене филармонии.

Всего в конкурсе на получение стипендий и премий участвовало296 человек. Работы и выступления претендентов оценивало жюри, в которое вошли ведущие деятели культуры и искусства из Твери и Москвы.

Стипендии и премии присваиваются одаренным учащимся и студентам Тверской области ежегодно. В прошлом году по инициативе Губернатора Игоря Рудени их количество было увеличено вдвое. Ежемесячные выплаты в размере 1,1 тыс. рублей будут получать 60 учащихся системы дополнительного и общего образования, участники клубных формирований культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений Тверской области. Еще 40 учащихся профессиональных образовательных организаций будут получать по 1,5 тыс. рублей ежемесячно.

Стипендии распределены по 10 номинациям: музыкальное, театральное, хореографическое, изобразительное, цирковое, декоративно-прикладное, фото, кино, видео искусство, дизайн в сфере культуры и искусства, социально-прикладное проектирование.

Одним из стипендиатов Губернатора в этом году стала студентка 1 курса Тверского колледжа имени М.П. Мусоргского Варвара Чубарова.

«Я занимаюсь народным пением, и мне это очень нравится, потому что фольклор передает традиции наших предков. У меня замечательные преподаватели, которые воспитали во мне любовь к традиционной русской культуре», - рассказала девушка.

Другие участники мероприятия поделились своими секретами успеха и признались, что денежные поощрения планируют потратить на сценические костюмы, музыкальные инструменты и прочие вещи, необходимые для творческого развития.

Получателями премии Губернатора в этом году стали 10 учащихся тверских колледжей. Премии присуждены в номинациях: музыкальное, театральное, изобразительное искусство, дизайн в сфере культуры и искусства. Премия выплачивается единовременно в размере 7,5 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области