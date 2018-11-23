График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах Тверской области с 2 по 9 декабря 2018г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
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№
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Дата
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Время
|
Населенный пункт
|
1
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03.12.2018
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7:00-18:00
|
д.Юрьево, д.Ивановская, д.Дорино
|
2
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04.12.2018
|
7:00-18:00
|
д.Юрьево, д.Ивановская, д.Дорино
|
3
|
05.12.2018
|
7:00-18:00
|
д.Юрьево, д.Ивановская, д.Дорино
|
4
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06.12.2018
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7:00-18:00
|
д.Юрьево, д.Ивановская, д.Дорино
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5
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07.12.2018
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7:00-18:00
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д.Юрьево, д.Ивановская, д.Дорино
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08.12.2018
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7:00-18:00
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д.Юрьево, д.Ивановская, д.Дорино