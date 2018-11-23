График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах Тверской области с 2 по 9 декабря 2018г.

posted by Максим Малахов on пт, 11/30/2018 - 18:17

 


п/п

Дата

Время

Населенный пункт

  
 
 

1

03.12.2018

7:00-18:00

д.Юрьево, д.Ивановская, д.Дорино

  

2

04.12.2018

7:00-18:00

д.Юрьево, д.Ивановская, д.Дорино

  

3

05.12.2018

7:00-18:00

д.Юрьево, д.Ивановская, д.Дорино

  

4

06.12.2018

7:00-18:00

д.Юрьево, д.Ивановская, д.Дорино

  

5

07.12.2018

7:00-18:00

д.Юрьево, д.Ивановская, д.Дорино

  

6

08.12.2018

7:00-18:00

д.Юрьево, д.Ивановская, д.Дорино

  

 

 

 

  • Более подробную информацию об отключениях в крупных населенных пунктах уточняйте в ЕДДС района