Социально ориентированные НКО Тверской области представили проекты, реализованные при грантовой поддержке Правительства региона

В музейно-выставочном центре им. Лизы Чайкиной в Твери состоялась публичная презентация проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативы которых реализованы в 2017-2018 годах при грантовой поддержке Правительства Тверской области. Всего было представлено 9 социально значимых проектов.

Губернатор Игорь Руденя считает – представители гражданского общества и некоммерческие организации являются партнерами в работе по развитию региона.

«Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы всячески расширять сотрудничество», – отмечал Игорь Руденя.

В ходе публичной презентации 29 ноября были представлены проекты «Активный возраст» областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил; «Дорогу осилит идущий» региональной организации инвалидов колясочников «Кристалл»; «Семейный альбом» благотворительного фонда содействия защите материнства и детства «МАМА» и другие инициативы.

В 2018 году Правительством Тверской области принято решение о предоставлении грантов ряду НКО, реализующих социально значимые проекты. 23 октября на заседании регионального Правительства поддержан проект «Радио Вера Верхневолжье» «Прогулки по Тверской земле». Предусмотрено проведение в FM эфире серии программ в формате радиоэкскурсий, в ходе которых слушателям расскажут о достопримечательностях региона, исторических городах Тверской области, объектах культурного наследия.

В октябре 2018 года гранты также выделены восьми организациям на реализацию инициатив, направленных на патриотическое воспитание молодёжи, в том числе на мероприятия, посвященные 700-летию духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

Еще пяти социально ориентированным некоммерческим организациям Верхневолжья предоставлены средства на проекты по адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Пресс-служба Правительства Тверской области