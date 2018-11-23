30 ноября – День клубного работника Тверской области

Уважаемые работники и ветераны клубов, домов и дворцов

культуры, культурно -досуговых учреждений!

Поздравляю вас с Днем клубного работника Тверской области!

В этот день мы чествуем вас – талантливых людей, профессионалов, искренне преданных своему делу. Вы бережно храните самобытные традиции и культуру родной земли, организуете массовые мероприятия, ведете серьезную творческую и патриотическую работу среди молодежи, помогаете старшему поколению участвовать в культурной и общественной жизни нашего региона.

Во многом благодаря вам Тверская область сохраняет свое уникальное наследие, имеет репутацию одного из центров культурной жизни России.

Благодарю вас за труд, верность призванию и вклад в укрепление традиционных ценностей нашего народа.

Желаю вам здоровья, счастья, вдохновения, творческой энергии и новых успехов в работе на благо Верхневолжья и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники клубов, домов культуры и культурно-досуговых

учреждений Конаковского района!

От всей души поздравляем вас с Днем клубного работника Тверской области! Этот праздник отмечается с 2003 года, и его присутствие в праздничном календаре нашего региона говорит о том значении, которое мы придаем вашему труду.

Ваш труд невозможно переоценить, ведь именно ваш талант, творческая выдумка, стремление сделать жизнь лучше наполняют радостью и красотой наши будни, делают одухотворенными нас и наших детей, помогают сделать жизнь ярче и интереснее.

Бережно храня культурное наследие, вы ведете работу с самодеятельными коллективами, предоставляя возможность каждому найти занятие по душе. Благодаря вашему преданному отношению к своему делу создаются и реализуются уникальные районные и областные проекты, ведется большая работа по популяризации традиционной народной культуры и народных промыслов. Наших артистов, музыкантов, представителей художественной самодеятельности, наши творческие коллективы знают не только в Тверской области, но и далеко за ее пределами. Здоровья и радости вам, вдохновения и творческих успехов!

С уважением, депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района Л.А.Козлова,

и.о. главы администрации Конаковского района О.В.Лобановский.