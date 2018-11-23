3 декабря - Международный день инвалидов

Уважаемые жители Конаковского района!

Ежегодно 3 декабря в России отмечается Международный день инвалидов как повод привлечь внимание к проблемам живущих среди нас людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот праздник призван напомнить нам, что мы обязаны помогать и быть неравнодушными к судьбам тех, кто по каким-то причинам не может обойтись без постоянной поддержки.

Многие из них сегодня занимают активную жизненную позицию, стремятся преодолеть выпавшие на их долю трудности и жить полноценной жизнью: учиться, трудиться на производстве, принимать участие в деятельности общественных организаций, заниматься спортом, художественным творчеством. Это люди удивительной судьбы, мужеством и силой воли которых невозможно не восхищаться.

От всего сердца благодарим тех, кто дарит тепло и внимание инвалидам – социальным работникам, учителям, врачам. Слова особого уважения людям, которые заботятся о детях с ограниченными возможностями, помогают им вырасти, невзирая на обстоятельства, образованными, востребованными, уверенными в завтрашнем дне.

Искренне желаем всем жителям Конаковского района, нуждающимся в постоянной поддержке, всем землякам, кто неравнодушен к инвалидам и их проблемам, счастья, благополучия, веры в свои силы и осуществления всех замыслов и мечтаний!

С уважением, депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района Л.А.Козлова,

и.о. главы администрации Конаковского района

О.В.Лобановский.