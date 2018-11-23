К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ДАТЫ

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
В четверг, 6 декабря,
у братского захоронения в Комсомольском сквере г. Конаково состоится митинг, посвященный 77-летию освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков.
Начало митинга в 10 часов.
Для удобства ветеранов организовано отправление автобуса в 9 часов 30 минут от здания администрации Конаковского района (ул. Энергетиков, 13) до Комсомольского сквера.
Обратный автобус - в 10 часов 30 минут от Комсомольского сквера до здания администрации Конаковского района.
Организаторы митинга приглашают жителей города и района, коллективы предприятий и учреждений, общественных организаций и просто граждан принять участие в митинге.