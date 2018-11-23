МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Прием ведет «Единая Россия»



27 ноября исполняющий обязанности главы администрации Конаковского района, член политсовета Конаковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Олег Лобановский провел прием граждан по личным вопросам. Прием состоялся в рамках организованных Конаковским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» общественных приемных, приуроченных к 17-летию со дня создания Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего в Конаковском районе организовано девять площадок. Приемы граждан пройдут в сельских поселениях Завидово и Городня, городских поселениях Редкино, Новозавидовский, город Конаково.

Пришедших на прием к и.о. главы администрации Конаковского района жителей волновали проблемы самой разной тематики: энергоснабжение домовладений по улицам Гоголя, Садовой, Загородный переулок в городе Конаково, расписание движения автобусов, обустройство автобусных остановок, строительство ФОКа и новой больницы в поселке Новозавидовский, местные поэты попросили поддержки в издании очередного выпуска альманаха «Конаковские родники», пенсионерке из Конакова потребовалась консультация по получению разрешения на подключение электричества на участок. Всем обратившимся были даны разъяснения по всем вопросам и предложены пути решения. Некоторые вопросы были решены сразу же на приеме.

На приеме у и.о. главы администрации побывали шесть человек из разных поселений района. Как показывает практика, такие приёмы дают возможность власти оперативно реагировать на возникающие острые социальные, экономические, правовые и даже бытовые проблемы. И, как доказывает жизнь, большую часть вопросов удаётся решить прямо на месте. Никто из пришедших в этот день на личный прием к Олегу Лобановскому не остался без внимания.

Восхитительная «Тридцатка»

«Человек года-2018»: позади более двух месяцев подготовки, рекордное количество участников, рассмотрены 62 заявки на присвоение почетного звания, определены имена 30 финалистов.

Напомним, прием заявок на участие в юбилейном муниципальном конкурсе-премии «Человек года-2018» проходил с 12 октября по 19 ноября. В этом году организаторами было определено 10 номинаций, в которых выберут лучших из лучших:

1. Событие года.

2. Гражданская позиция.

3. Преодоление.

4. Спортсмен года.

5. Просвещение.

6. Призвание - культура.

7. Честь и долг.

8. Верность профессии.

9. Сельское хозяйство

10. Успешный бизнес.

Непростая задача стояла перед комиссиями, которые определяли финалистов, ведь уже каждый участник своими профессиональными и личными качествами доказал, что он лучший в своем деле. Самой многочисленной номинацией оказалась «Верность профессии», куда было заявлено 13 номинантов. С нее и начнем:

Финалистами премии «Человек года-2018» в номинации «Верность профессии» стали:

- Кузнецова Валентина Алексеевна - заведующая детским садом № 1 с. Юрьево-Девичье. Пришла в профессию 50 лет назад. Активно участвует в общественной жизни поселения, избрана членом совета ветеранов Юрьево-Девичьевского сельского поселения на второй срок. Награждена Почетными грамотами главы Конаковского района и губернатора Тверской области.

- Костенко Николай Николаевич - ведущий ветеринарный врач ветеринарно-санитарной экспертизы «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных». В Конаковском районе трудовую деятельность начал в 1985 году. Принимает участие в организации и проведении профилактических мероприятий особо опасных вирусных заболеваний животных, за 9 месяцев 2018 года план по профилактическим вакцинациям выполнен на 139,6 процента по 33 позициям. Постоянный участник районной акции «День счастливой собаки». Награжден ведомственной наградой «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

- Охоба Елена Анатольевна - заведующая гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог п. Редкино. Трудовую деятельность начала в 1983 году. Внедряет новые методики эноскопической гинекоголии. Награждена Почетной грамотой Федерального медико-биологического агентства, нагрудным знаком «Золотой крест ФМБА России, является ветераном труда.

В номинации «Честь и долг», где было подано 4 заявки:

- Орлова Елена Геннадьевна - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата г. Конаково. Награждена медалью «За трудовую доблесть» Министерства обороны РФ.

- Минасян Эрик Пашаевич - начальник Конаковского пожарно-спасательного гарнизона. Лично спас 11 человек. За успехи в службе награжден медалью «За отличие в службе» III степени.

- Колотвин Александр Викторович - старший инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД по Конаковскому району. Стал победителем конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ГИБДД Тверской области.

В номинации «Просвещение», где было подано 7 заявок:

- Банникова Елена Леонидовна - преподаватель и концертмейстер муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеского центра «Новая Корчева». Ее воспитанники - участники и победители региональных, всероссийских и международных конкурсов. Награждена грамотой Митрополита Рижского и Латвийского, медалью Российского казачества, «За государственную службу», наградным крестом «За заслуги перед казачеством».

- Прохорова Лариса Александровна - инструктор по физической культуре детского сада № 14 г. Конаково. Общий педагогический стаж составляет 25 лет. В 2018 году стала победителем муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2018», достойно представила Конаковский район на региональном этапе конкурса «Воспитатель года России», дошла до финала и стала победителем.

- Кожехова Елена Витальевна - учитель начальных классов МБОУ СОШ Дмитрова Гора. В 2018 году стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Награждена грамотой департамента образования Тверской области.

В номинации «Призвание - культура», где было подано 6 заявок:

- Колесникова Алена Викторовна - режиссер тетра «Авось-КА» ГДК им. Воровского г. Конаково. Возглавляет театр с 2003 года. В этом году получены: сертификат на обучение в « Международном театральном лагере EVOLUTION-2018; диплом за лучшую женскую роль в XX областном фестивале любительских театров «Театральные встречи -2018».

- Фокина Маргарита Петровна - художественный руководитель МБУ «Досуговый центр» муниципального образования сельского поселения «Завидово». Получила два звания лауреата в международном конкурсе в рамках проекта «Колыбель России». В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации для поддержки творческих коллективов Фокиной Маргарите Петровне присужден грант-2018 на организацию и проведение форума русской песни «Серебряный родник».

- Смирнова Раиса Николаевна - руководитель народного ансамбля гармонистов и частушечников «Завалинка» МБУ РМЦ ДК «Современник». Заслуженный работник культуры Российской Федерации, возглавляет коллектив «Завалинка» с 1986 года. В 2018 году ансамбль под руководством Раисы Николаевны стал лауреатом 2 степени II Всероссийского фестиваля народного творчества «Русская гармонь» в Крыму.

В номинации «Спортсмен года», где было подано 10 заявок:

- Кондрат Анастасия Викторовна - спортсмен-инструктор «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Мастер спорта по джиу-джитсу. Чемпионка Всероссийского мастерского турнира 2018 года. Бронзовый призер чемпионата мира по джиу-джитсу 2018.

- Бороненкова Анастасия Андреевна - спортсменка ДЮСШ-№ 14 Конаковского района по вольной борьбе. Победительница всероссийских соревнований в Карелии. Серебряный призер Всероссийского турнира по борьбе, серебряный призер международного турнира «Северное сияние».

- Миронец Карина Романовна - спортсменка ДЮСШ «Олимп» Конаковского района. Член сборной России по боксу. Кандидат в мастера спорта по боксу. Победительница Всероссийского турнира по боксу, чемпионата и первенства ЦФО России.

В номинации «Событие года», где было подано 4 заявки:

- Кравцова Катерина Юрьевна - выпускница МБОУ СОШ №8, набрала 390 баллов по ЕГЭ из 400 возможных. Получила аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Внесена в Книгу почета «Золотая молодежь Верхневолжья».

- Силованов Вадим Михайлович - тренер футбольного клуба «Олимп». 16 лет развивает футбол на территории города Конаково и Конаковского района. В 2018 году его команда стала обладателем Кубка России («Московская зона 1 лига).

- Тидо Вилли Андреевич - ветеран энергетики, трудовую деятельность начал на Конаковской ГРЭС в 1967 году. В 1968 году осуществил закладку капсулы-послания будущему поколению, а 25 октября 2018 года торжественно вскрыл капсулу.

В номинации «Преодоление», где было подано 5 заявок:

- Абрамов Дмитрий Николаевич - участник и победитель районных, областных и всероссийских марафонов среди колясочников, член Тверской общественной региональной организации по содействию защите прав и законных интересов инвалидов «Добрые дела».

- Миронова Софья Андреевна - воспитанница «Реабилитационного цента для детей и подростков с ограниченными возможностями». В 2018 году на областном спортивном конкурсе лиц с ограниченными возможностями заняла первое место в турнире по дартсу, 1 место в толкании ядра, 2 место в броске мяча в баскетбольную корзину, 2 место в турнире по армрестлингу, 2 место в гонках на инвалидных колясках.

- Кулагина Нина Ивановна - член Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Руководитель клуба «Посиделки». Награждена благодарностью Законодательного собрания Тверской области.

В номинации «Гражданская позиция», где было подано 5 заявок:

- Бородина Елизавета Анатольевна - руководитель волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» по Конаковскому району.

- Латун Сергей Геннадьевич - учащийся МБОУ СОШ № 1 п. Редкино, спас малыша, который чуть не выпал из окна.

- Саврухин Иван Васильевич - председатель НКО «ТРОИ» Тверской региональной общественной организации «Добрые дела».

В номинации «Успешный бизнес», где было подано 4 заявки:

- Фадеев Алексей Викторович - директор ООО «Фитсила», производство спортивного оборудования.

- Дудка Александр Владимирович - генеральный директор ООО «Специальные бурильные технологии» п. Новозавидовский. Организация занимается выполнением работ по прокладке подземных коммуникаций, строительству, реконструкции и капитальному строительству зданий и сооружений.

- Морозова Лариса Владимировна - индивидуальный предприниматель, салон цветов «Камелия».

В номинации «Сельское хозяйство», где было подано 4 заявки:

- Андреев Петр Николаевич - заместитель директора производства ООО «Ручьевское». Работает на производстве с 2014 года. При его участии в производстве внедрена финская технология плющения и консервирования зерна, создана прочная кормовая база.

- Шепелева Ольга Владимировна - техник искусственного осеменения в АО «Агрофирма Дмитрова Гора». На производстве начала свою трудовую деятельность в 2009 году. Является лидером коллектива и обладает высокими показателями эффективности.

- Муравьев Виталий Анатольевич - инженер-электрик ООО «Дмитрогорский молочный завод». Принимает участие в подготовке молодых кадров в сфере ремонта и обслуживания оборудования. В 2018 году награжден Благодарностью Законодательного собрания Тверской области за многолетний и добросовестный труд, высокие производственные показатели, а также награжден грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Ровно через неделю, 7 декабря, в районном Дворце культуры «Современник» мы узнаем имена десяти победителей пятого, юбилейного конкурса «Человек года-2018».

В этом году на финальной церемонии вручения премии «Человек года-2018» атмосферу праздника создадут известные артисты: Квинтет «No Indifference» Тверской областной академической филармонии; Александр Евдокимов, г. Тверь; ТСК «Престиж», г. Тверь; шоу-балет «Фантазия», г. Тверь; Рудольф Овсепян и арт-группа «Хор Брависсимо», г. Москва.

Приглашаем всех желающих. Не пропустите главное событие 2018 года. 7 декабря, ДК «Современник», 18.00 - финал.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.