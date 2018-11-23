В продолжение актуальной темы

В ПОНЕДЕЛЬНИК ОТКЛЮЧАТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Как уже сообщала «Заря», по всей России с 1 января прекращается вещание аналоговых каналов телевидения. Вместо этого все центральные каналы уже начали свое телевещание в цифровом формате. В ноябре в Тверской области запущен второй мультиплекс цифрового вещания, и таким образом на территории Тверской области бесплатно в цифровом формате можно принимать 20 каналов. В связи с этим с 3 ДЕКАБРЯ СИГНАЛ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ, КАК И ВО ВСЕЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, БУДЕТ ОТКЛЮЧЕН!

Сделано это было неслучайно: поскольку Тверская область является пилотным проектом, на нашем опыте другие регионы будут смотреть, как цифровое ТВ будет работать в масштабах всей страны, чтобы избежать ошибок. ПОЭТОМУ всем жителям Конаковского района, которые смотрели телевидение в аналоговом режиме, необходимо принять меры по приобретению и настройке оборудования для приема ЦТВ, если таковым они не обладают.

Телефон единого информационного центра «Российскойтелевизионной и радиовещательной сети» 8-800-220-20-02.

Информацию можно также получить на сайте смотрицифру.рф.



ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Согласно реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 гг.», страна завершает переход на цифровое вещание. Главной целью программы является развитие информационного пространства России и обеспечения населения страны многоканальным вещанием общероссийских, обязательных и общедоступных телеканалов и радиоканалов заданного качества путем модернизации и строительства инфраструктуры государственных сетей телевизионного вещания и переводом их на цифровые технологии.

Цифровое эфирное телевидение обеспечивает потребителей целым комплексом конкурентных преимуществ: это прежде всего высококачественные звук и изображение, возможность самостоятельно выбрать пакет программ, сервис электронного телегида, защита нежелательных программ для детей, возможность выбора субтитров, звуковых дорожек и т.д. Эфирное наземное телевидение в стандарте DVB-T2 общедоступно и бесплатно для всех жителей. Это 20 бесплатных общероссийских каналов, сгруппированных в два цифровых пакета (два мультиплекса), которые транслируются в дециметровом диапазоне.

Современные телевизоры уже рассчитаны на прием цифрового сигнала, но многие телевизоры, находящиеся в распоряжении жителей региона, являются аналоговыми устройствами, не приспособленными к приему передач в цифровом формате. Однако современное качество изображения и звук можно получить и на обычном телевизоре, прослужившем не один год. Чтобы принимать современный цифровой сигнал на аналоговый телевизор, необходимы антенна ДМВ диапазона и приставка, называемая цифровым ресивером, или декодером. При покупке приставки необходимо протестировать её работу прямо в магазине. Многие торговые точки сегодня предлагают это оборудование.

КАКИЕ КАНАЛЫ ТРАНСЛИРУЮТСЯ

В формате ЦТВ (цифрового телевидения) уже работают 2 пакета (мультиплекса) по 10 федеральных каналов в каждом.

Первый мультиплекс включает в себя:

ТВЦ, ОТР (Общественное телевидение Росcии), Россия-24, Карусель (мультфильмы и передачи для детей), Россия «Культура», 5 канал, НТВ, Матч ТВ, Россия 1, Первый канал. Первый мультиплекс является информационным.

Второй мультиплекс включает в себя:

Муз ТВ, ТНТ, МИР, Звезда, Пятница, ТВ 3, Домашний, СТС, Спас, Рен ТВ. Второй мультиплекс является развлекательным.

Напоминаем, что при наличии технической возможности телезрителей: телевизор со встроенным декодером или телевизор с внешним декодером (приставкой), плюс антенна, все 20 каналов принимаются БЕСПЛАТНО.

КОМУ НЕ НАДО НИЧЕГО ДЕЛАТЬ

Будем откровенны, сегодня большая часть населения Конаковского района уже принимает телесигнал в цифровом формате. Речь идет о тех телезрителях, которые поставили себе спутниковую тарелку («Триколор», НТВ-Плюс и так далее) или кто (как большинство жителей г. Конаково) смотрит кабельное телевидение («Телекон). Есть также продвинутые граждане, которые смотрят телепрограммы в сети Интернет.

ВСЕМ ВАМ НЕ НУЖНО БЕСПОКОИТЬСЯ – У ВАС ТЕЛЕВИДЕНИЕ С 3 ДЕКАБРЯ КАК РАБОТАЛО, ТАК И БУДЕТ РАБОТАТЬ!

Примечание.

Напоминаем, что прием 20 цифровых каналов государство гарантирует бесплатным, в то время как за спутниковое, кабельное и даже интернет-телевидение приходится платить. Это небольшие деньги, и каждый сам делает для себя оптимальный выбор: стоит ли переходить на 20 бесплатных каналов, но, возможно, тратиться на новое оборудование или оставить все, как есть.

КАК НАСТРОИТЬ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Чтобы принимать программы в формате цифрового телевидения, необходимо иметь телеприемник (телевизор), способный принимать сигнал ЦТВ. Все современные телеприемники, выпущенные примерно с 2010 года, такой функцией снабжены, и он маркирован значком DVB-Т2. Если у вас такой телевизор уже есть – прекрасно. Если нет, то необходимо приобрести его либо приобрести цифровую приставку для вашего старого телеприемника, которая поддерживает стандарт DVB-Т2, режим Multiple PLP и видеокодек MPEG-4. Также потребуется антенна.

Как настроить приставку?

Итак, чтобы настроить приставку, нужно:

- отключить телевизор от сети

- подключить антенный кабель к антенному входу цифровой приставки, а видео- и аудиокабель - к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставки.

- подключить электропитание и включить телевизор

- выбрать в меню телевизора источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др.

- произвести автоматический или ручной поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации

- убедиться, что уровень сигнала не менее 60 процентов, качество сигнала – 100 процентов.

Примечание. Чтобы настроить телеканалы в режиме автоматического поиска, надо нажать на пульте приставки кнопку «info» и перейти к разделу «настройка каналов» - «автопоиск», после чего остается только дождаться, пока система автоматически найдет все необходимые каналы. Чтобы настроить телеканалы в ручном режиме, в меню приставки нужно перейти к разделу «настройка каналов», выбрать «ручной поиск» и ввести необходимые номер канала или его частоту (если они вам известны).

Особенности приема цифрового ТВ. Выбор антенны.

Основные причины плохого приема:

- плотность застройки местности (между передающей антенной телецентра и местом установки приемной антенны возникают «экраны» для радиоволн - высокие здания, которые отражают их

- рельеф местности (сложные условия приема возникают в низинах, в районах с сильно пересеченной местностью, за лесными маcсивами и железнодорожными насыпями.

Расчет высоты приемной антенны определяется типом местности

- для районов города с многоэтажными и высотными зданиями – 30 метров

- для районов города, где преобладают здания средней этажности (до 5 этажей) - 15 метров

- для районов города с малоэтажной (1-2 этажа) застройкой и в сельской местности – 10 метров.

Для приема сигнала на небольшом расстоянии от передающей вышки в условиях сельской местности или малоэтажной застройки, на высоте более 10 метров лучше всего подойдет пассивная малогабаритная комнатная антенна.

В условиях разноэтажной плотной застройки городов лучше всего подойдет система коллективного приема телевидения (CRGN) или индивидуальная антенна, размещенная на крыше дома. Для установки CRGN коллективу жильцов подъезда или дома необходимо обратиться в свою управляющую компанию (ЖК-предприятие).

В условиях пересеченной и гористой местности требуется активная антенна, поднятая на максимальную высоту, с мощным усилителем. Направлять ее надо в сторону ближайшей телебашни. Возможен также прием сигнала, отраженного от ближайшей горы

ГДЕ КУПИТЬ И СКОЛЬКО СТОИТ

Если у вас телевизор не самой последней модели и не может принимать телевидение в цифровом формате, то необходимо докупать оборудование: приставку-декодер и антенну.

Цифровые приставки для приема ЦТВ и антенны можно приобрести в магазинах, торгующих теле-радиоаппаратурой, в том числе и через интернет. Предложений сегодня много, и полный перечень торговых точек в Конаковском районе займет слишком много времени.

К сожалению, предвидя рост спроса, некоторые предприниматели уже начали необоснованно завышать цены на это оборудование. Сегодня DVB-приставку можно приобрести от 1 до 2,5 тысяч рублей, антенну - от нескольких сотен рублей и дороже в зависимости от того, активная она или пассивная. Часто оборудование продается комплектом. Также можно найти и «телемастера», который за определенную плату произведет подключение и настройку цифрового телевидения.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО. Подключиться к ЦТВ можно как индивидуально, так и коллективно. Первый – это то, о чем мы много писали выше. Это неизбежный способ для частного домовладения и вариант для людей, проживающих в многоквартирных домах (МКД). И второй – жители МКД могут «скинуться» на коллективную антенну. Поскольку телевизионное антенное хозяйство, оставшееся с советских времен, в поселениях района в большинстве многоквартирных домах разрушено, то все придется начинать сначала. Пока этот процесс не отрегулирован. Например, со стороны областного правительства высказано предложение оборудовать подъезды и дома соответствующими антеннами и приставками за счет средств фонда капремонта, но дело это небыстрое, и будет ли принято такое решение – неизвестно. Эксперты же пока советуют обращаться в свою управляющую компанию (ЖКО), с тем чтобы она собрала с квартир деньги, закупила, установила и настроила необходимое оборудование. В любом случае, подключиться к ЦТВ коллективно – дело затратное, и на понимание масштабов проблемы нужно время. Поэтому подключайтесь пока индивидуально.

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ

Для оказания помощи жителям региона в подключении и настройке цифрового ТВ организован ряд мероприятий, в работу вовлечен добровольческий корпус. В Конаковском районе в проект «Цифровизация Тверской области» включен молодежный центр «Иволга», волонтеры которого могут помочь вам с подключением ЦТВ. Но! Волонтеров недостаточно, и «Иволга» продолжает их набор по основным критериям: совершеннолетний возраст (от 18 лет) и желание принять участие в социально значимом проекте. Гражданам же советуем не надеяться на мгновенное исполнение ваших просьб со стороны волонтеров, ибо число желающих многократно превосходит число волонтеров. Поэтому подключайтесь сами, а если не умеете – обратитесь за помощью специалистов (в том числе платных). И уж точно не стоит обращаться к волонтерам с требованием «купить и привезти им цифровую приставку» и тому подобным.

Более подробную информацию вы можете узнать, обратившись в молодежный центр «Иволга», г. Конаково, ул. Горького, д. 5, тел. 3-76-97.



ПОМОГИ БАБУШКЕ!

Обращаемся, в первую очередь, к молодежи и телезрителям работоспособного возраста.

Многие из вас (особенно мужчины) – довольно продвинутые в технических вопросах люди. И если вы знаете, что ваши престарелые родственники, соседи и просто знакомые хотят и далее смотреть программы телепередач, но, обладая старым телевизором и антенной, не знают, как это сделать, мы вас просим - ПОМОГИТЕ ИМ! Волонтеры физически не смогут охватить всех нуждающихся, тем более, в отдаленных населенных пунктах, где проблема с приемом ТВ в новом формате может быть особенно актуальной.

ПОМОГИТЕ БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ!

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ

В Тверской области выделено 6 миллионов рублей для возмещения затрат в 2018 и 2019 годах на приобретение оборудования при подключении к цифровому телевизионному вещанию жителям с невысоким уровнем доходов. Это единовременная выплата в размере фактических понесенных затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года, но не более 1000 рублей.

Право на получение компенсации на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области для соответствующих социально-демографических групп населения на 3 квартал 2018 года.

Для пенсионеров - 12644,17 рублей; для трудоспособного

населения - 16432,90 рублей; для детей - 16065,96 рублей;

на душу населения - 15285,97 рублей.

Перечень пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию: цифровая приставка стандарта DVB-T2 с поддержкой видеосигнала MPEG4 и режима Multiple PLP (другое наименование – цифровой ресивер стандарта DVB-T2, цифровой приемник стандарта DVB-T2, цифровой декодер стандарта DVB-T2). Телевизор с тюнером DVB-T2 с поддержкой видеосигнала MPEG4 и режима Multiple PLP. Антенна дециметрового диапазона или всеволновая антенна при условии обеспечения приема каналов, транслируемых в дециметровом диапазоне.

Для получения денежной выплаты гражданину необходимо представить до 30 июня 2019 года следующие документы: заявление установленной формы; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; справки о доходах за три полных месяца, предшествующих дню подачи заявления о предоставлении денежной выплаты, каждого члена семьи; документы, подтверждающие произведенные расходы, связанные с приобретением оборудования.

По вопросам предоставления денежной выплаты обращаться по адресу: ГБУ «КЦСОН» г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7, каб. №8, тел. 3-27-22.