На форуме «Я – патриот!» в Тверской области стартовала молодежная патриотическая акция #МойГеройМихаилТверской

29 ноября 2018 года в Твери на площадке ДК «Химволокно» проходит ежегодный форум лидеров молодёжных общественных объединений и организаторов патриотической работы «Я – патриот!», который проводится в Тверской области с 2002 года. На форуме дан старт молодежной патриотической акции #МойГеройМихаилТверской, посвященной 700-летию подвига святого благоверного князя. Приветствие участникам мероприятия направил Губернатор Игорь Руденя.

«За прошедшие годы форум стал востребованной площадкой для общения и обмена опытом людей, которые вносят большой вклад в сохранение памяти о героической истории нашей страны. Форум позволяет выявить интересные проекты патриотической направленности, дает возможность участникам найти своих единомышленников», – отмечено в приветствии Игоря Рудени.

Участники акции будут выкладывать в социальных сетях фото с хэштегом #МойГеройМихаилТверской и миниролики, посвященные небесному покровителю Верхневолжья. К инициативе присоединятся студенты вузов и колледжей, молодежь из районов Тверской области. Акцию уже поддержали известные актеры, журналисты и многие другие.

На площадках форума обсуждается опыт работы по патриотическому воспитанию в 2018 году, лучшие практики по этому направлению. Также в программе – интерактивная выставка, тематические секции, дискуссионные площадки, мастер-классы.

Традиционно на форуме «Я – патриот!» подводят итоги региональной Вахты памяти. В 2018 году на территории Верхневолжья подняты останки 990 красноармейцев, 11 именных вещей и одна награда. Установлены имена 57 защитников Отечества, найдены родственники 29 бойцов. В поисковых экспедициях на территории региона приняли участие 53 отряда. Торжественная церемония закрытия Вахты Памяти прошла 9 ноября в Музее Калининского фронта в посёлке Эммаус.

В 2018 году в Андреапольском, Бельском, Жарковском, Калининском, Западнодвинском, Зубцовском, Оленинском, Селижаровском, Старицком, Торопецком районах, Кашинском, Нелидовском городских округах и городе Ржеве в торжественной обстановке преданы земле останки 2498 советских воинов.

Справочно: Поисковое движение на территории Верхневолжья берёт начало с 1988 года. Ежегодно отряды отправляются на места сражений для поиска и увековечения памяти защитников Отечества. В настоящее время поисковая деятельность объединяет в Тверской области более 50 отрядов, около 900 поисковиков.

На новый уровень деятельность по увековечению памяти погибших бойцов в Тверской области вышла с проведением международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт», которая с 2016 года проходит в Ржевском районе. Инициативу главы региона Игоря Рудени и Председателя Российского военно-исторического общества, Министра культуры Владимира Мединского о постоянном размещении лагеря экспедиции на территории Верхневолжья поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В этом году экспедиция «Ржев. Калининский фронт» прошла 2-14 сентября. В ней приняли участие более 550 человек из 24 отрядов России, а также Казахстана, Латвии и Литвы. Специально для ребят была организована профильная образовательная программа.

За две недели работы экспедиции были найдены останки 241 солдата, павшего под Ржевом в годы Великой Отечественной войны, найдено 33 медальона, 12 из них прочитаны. Опознаны три пропавших без вести красноармейца, родственники одного из них найдены.

Пресс-служба Правительства Тверской области