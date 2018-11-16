В Тверской области планируется реставрировать колокольню Николаевского собора в Калязинском районе

Реставрация колокольни Николаевского собора, ремонт дорог, развитие туристического потенциала Калязинского района, закрепление молодых специалистов – эти и другие темы обсуждались на встрече Губернатора Игоря Рудени с ветеранским активом муниципального образования 29 ноября.

Участники встречи задали главе региона вопрос о реставрации главной достопримечательности Калязина – колокольни затопленного Николаевского собора.

«Мы готовы отреставрировать колокольню за счет областных средств. На средства федерального бюджета разработана проектно-сметная документация. Колокольня – важный видовой объект Тверской области, который привлекает много туристов», – сказал Игорь Руденя.

Предполагается, что в список работ будут в том числе включены укрепление основания памятника, реставрация внешних стен.

Речь шла также о ремонте дорог в Калязинском районе. В первую очередь – въезда в муниципалитет со стороны Московской области. Губернатор отметил, что состояние дорожной сети формирует первое впечатление у туристов от посещения Верхневолжья. Будет решаться вопрос о включении объекта в план дорожных работ.

Еще одна важная для калязинцев тема – строительство железнодорожного вокзала на месте сгоревшего в 2012 году. Игорь Руденя сообщил, что предполагается участие в строительстве инвесторов, в частности, проект обсуждается с ОАО «РЖД».

На встрече также поднимался вопрос сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Особенно он актуален летом, в связи с большим наплывом туристов и дачников из соседних регионов. Губернатор подчеркнул, что в летний период администрации района необходимо оборудовать дополнительные места для сбора коммунальных отходов.

Также ветераны и глава региона обсудили вопросы привлечения молодых специалистов в сферу здравоохранения, закрепления молодежи в районе. В настоящее время от муниципалитета в Тверском государственном медицинском университете учатся 16 человек, все они вернутся работать в Калязинский район.

Пресс-служба Правительства Тверской области