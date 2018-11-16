Губернатор Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Калязинском районе

29 ноября 2018 года Губернатор Тверской области Игорь Руденя проведёт рабочий день в Калязинском районе.

Поездка начнётся с возложения цветов к обелиску павшим воинам в годы Великой Отечественной войны.

Глава региона посетит среднюю общеобразовательную школу Калязина, центральную районную больницу, детский дом «Родничок», ООО «Механический завод «Калязинский». Игорь Руденя также ознакомится с работой Единой дежурно-диспетчерской службы, подразделения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Актуальные вопросы развития муниципального образования Игорь Руденя обсудит на встрече с ветеранским активом, руководителями органов местного самоуправления, представителями Собрания депутатов Калязинского района, муниципальных организаций и предприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области