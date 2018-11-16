В Верхневолжье планируется издать каталог и интерактивную карту 600 сохранившихся тверских усадеб

В Твери представители некоммерческого партнерства «Русская усадьба» представили свои проекты по развитию усадебного туризма в Тверской области, привлечению инвестиций в эту сферу. На территории Верхневолжья организация реализует восьмой этап общероссийского проекта «Усадебное наследие России. XXI век».

«Тверская область – регион с богатым историко-культурным наследием. Здесь расположено множество памятников архитектуры и искусства, известных далеко за пределами Верхневолжья. Все это может стать одним из ресурсов динамичного развития региона, перспективным направлением привлечения инвестиций, развития туризма», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В мероприятии приняли участие представители отрасли охраны объектов культурного наследия региона, туризма, культуры, студенты и преподаватели исторического факультета ТвГУ, ведущие архитекторы Верхневолжья.

Руководство некоммерческого партнерства «Русская усадьба» представило итоги работы по мониторингу усадебного наследия Тверской области. На эти цели в сентябре 2017 года партнерство получило финансовую поддержку Фонда Президентских грантов.

Работа велась в тесном сотрудничестве с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, администрациями муниципалитетов, музейными работниками, учителями, краеведами, журналистами. В результате на территории региона было выявлено около 600 сохранившихся усадеб.

Как отметила генеральный директор некоммерческого партнерства «Русская усадьба» Вера Стерлина, в настоящее время идет подготовка к написанию и изданию каталога «Тверские усадьбы» с географической картой расположения всех сохранившихся объектов. Издание данного каталога будет способствовать привлечению частных средств на сохранение и восстановление объектов культурного наследия в Верхневолжья.

«Также в наших планах – создание интерактивной карты тверских усадеб и дальнейшее ее размещение на информационных и туристических порталах региона», – подчеркнула директор некоммерческого партнерства «Русская усадьба».

В Тверской области уделяется особое внимание вопросам сохранения объектов культурного наследия. Так, в этом году на заседании Правительства региона было принято решение передавать объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, в аренду частным инвесторам на льготных условиях для их дальнейшего восстановления.

Максимальный срок предоставления в пользование объекта культурного наследия - до 49 лет. Стоимость арендной платы будет определяться посредством аукциона, ее начальный размер составит 1 рубль за 1 кв.м.

Пресс-служба Правительства Тверской области