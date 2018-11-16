В рамках нацпроекта «Демография» в 2019-2021 годах в Тверской области планируется дополнительно построить 7 детских садов

28 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В числе вопросов повестки дня обсудили строительство новых дошкольных образовательных учреждений в рамках национального проекта «Демография». В 2019-2021 годах планируется открыть 7 детских садов и ввести 910 новых мест для детей от 1,5 до 3 лет.

Всего на строительство учреждений потребуется более 888 млн рублей. Предполагается, что 657,3 будет предоставлено из федерального бюджета, 230,7 млн рублей составит софинансирование из региональной казны. Планируется, что 2 новых детских сада будет открыто в Твери, по одному — в Лихославле, Торжке, Вышнем Волочке, посёлке Эммаусс и селе Бурашево Калининского района.

«Необходимо подать заявки для получения дополнительных федеральных средств, чтобы построить новые детские сады и в других муниципальных образованиях», — поставил задачу Игорь Руденя.

Принято решение, что для возведения новых учреждений будут использоваться типовые проекты, уже реализованные на территории Верхневолжья.

На заседании Бюджетной комиссии также обсудили вопросы социальной поддержки детей с инвалидностью и детей из малообеспеченных семей, повышения заработной платы в отрасли образования, газификации региона и другие темы.

Справочно: В 2019 году в Тверской области планируется построить 6 детских садов: в Старице, Торопце, Максатихинском и Лихославльском районе, два учреждения в Твери. Это позволит открыть 800 новых мест для дошкольников. Проект реализуется при софинансировании из федерального бюджета.

Пресс-служба Правительства Тверской области