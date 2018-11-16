Центробанк информирует Тверские волонтеры финансового просвещения сыграли в интеллектуальную финансовую игру

В Тверской области прошёл 8-й межрегиональный фестиваль молодёжных волонтёрских инициатив, который объединил волонтерские движения города Твери и районов Верхневолжья, Москвы, Московской и Ленинградской областей. В празднике приняли участие более 150 добровольцев.

Организатором фестиваля выступил Центр развития молодежных волонтёрских программ Тверского государственного университета. Мероприятие проходило в стенах главного вуза области, где активная молодёжь представляла свои лучшие практики добровольческой деятельности.

В этом году одна из площадок была посвящена работе волонтеров по финансовому просвещению. Добровольцы совместно с сотрудниками Отделения Тверь демонстрировали опыт работы в этой сфере: были и лекционные занятия, и интерактивные финансовые игры. Заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО Владимир Чирков отметил ответственное и заинтересованное отношение добровольцев к созданию проектов, направленных на повышение уровня финансовой грамотности школьников, детей-сирот, одиноких пожилых граждан.

В торжественной обстановке директор Центра развития молодежных программ ТвГУ Татьяна Арсеньева и заместитель управляющего Отделением Тверь Владимир Чирков подписали соглашение о сотрудничестве. «Мы плодотворно потрудились в этом году, - отметила Татьяна Арсеньева. – Наши волонтёры вместе с Отделением Тверь работали в школах и в детских лагерях. Наше сотрудничество развивается, впереди – новые проекты. Содействовать повышению уровня финансовой грамотности, повышению информированности населения о способах защиты прав потребителей финансовых услуг – это новый вектор деятельности объединений волонтеров Тверской области при методической и информационной поддержке Банка России».