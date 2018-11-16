В Правительстве Тверской области обсудили строительство в регионе объектов образования

Строительство образовательных учреждений в Тверской области обсуждалось на совещании 28 ноября, которое провел Губернатор Игорь Руденя с участием руководителей региональных Министерств и ведомств, глав муниципальных образований.

В завершающей стадии – строительство средней школы на 150 учеников с дошкольной группой на 25 мест в деревне Степурино Старицкого района. Здесь уже идет расстановка мебели в классах, монтаж оборудования в помещениях пищеблока. Завершается благоустройство территории, фасадные работы.

Осенью 2018 года началось строительство детского сада на 110 мест в поселке Калашниково Лихославльского района. В 2019 году в регионе построят 6 новых детских садов, предполагается ввести 800 мест для дошкольников. Кроме Калашниково, новые учреждения появятся в Твери, Торопце, Старице, посёлке Ривицкий Максатихинского района.

Игорь Руденя подчеркнул: при строительстве детских садов необходимо продумывать технические решения с учетом климатических условий на территории региона. Например, более оптимальным будет устройство скатных крыш. Как отметил Губернатор, также нужно планировать ремонт дорог, ведущих к учреждениям образования.

В рамках нацпроекта «Демография» в 2019-2021 годах в Тверской области планируется дополнительно построить еще 7 детских садов и ввести 910 новых мест для детей от 1,5 до 3 лет. Предполагается, что 2 новых детских сада будет открыто в Твери, по одному – в Лихославле, Торжке, Вышнем Волочке, посёлке Эммаусс и селе Бурашево Калининского района.

Задачу по обеспечению доступности детсадов для детей младше трех лет поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Участники совещания также обсудили строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне «Юность» в Твери. Продолжаются работы по устройству вентилируемого фасада, входных групп, монтажу внутренних систем вентиляции, отделке и другие. Ведется закупка оборудования. В здании запущено отопление по постоянной схеме.

В микрорайоне Брусилово Твери строится школа на 1224 места. Здесь осуществляется монтаж перекрытия 1 этажа и колонн 2-го, прокладка водопроводных сетей и другие работы. Еще одну школу на 1224 места планируется построить в микрорайоне «Радужный» областного центра. Участники обсудили вопросы организации теплоснабжения этих объектов.

На совещании также рассмотрено выполнение работ по строительству пристройки со спортивным залом и учебными помещениями к школе посёлка Хотилово Бологовского района. Это позволит ввести дополнительные места для занятий, повысить качество обучения. В образовательный комплекс в Хотилово входят детский сад на 100 мест, который начал работу в прошлом году, школа, спортивный блок.

Пресс-служба Правительства Тверской области