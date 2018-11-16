В Севастополе пройдет вечер памяти Михаила Тверского

5 и 6 декабря 2018 года в городе-герое Севастополе пройдут памятные мероприятия, приуроченные к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского. Одним из главных событий станет передача в дар городу написанной в Твери иконы князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской.

«В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей. Очень важно популяризировать богатейшее культурное наследие региона на всероссийском уровне», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Памятные мероприятия пройдут на площадке Севастопольского педагогического колледжа имени П.К. Менькова. Учреждение носит имя своего основателя, уроженца Кашинского района, генерала, участника Крымской войны Петра Менькова.

5 декабря состоится вечер, посвященный жизни и подвигу святого благоверного князя Михаила Тверского. В нем примет участие делегация Верхневолжья: представители духовенства, СМИ, администрации Кашинского района. В этот же день состоится передача иконы Михаила Тверского и Анны Кашинской в действующий при колледже музей. Предполагается, что в дальнейшем при учреждении откроется часовня в честь Михаила Тверского и Анны Кашинской. Также на вечере запланирована презентация книги о покровителе тверской земли.

6 декабря в колледже состоятся традиционные Меньковские чтения, в которых также примут участие представители Верхневолжья.

Мероприятия в Севастополе реализуются по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы при поддержке Правительства региона. По итогам поездки будет создан фильм об исторических связях тверского края и Севастополя.

Центральные события в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской пройдут в Твери и Москве 3-5 декабря.

3 декабря в Москве в Российском историческом обществе состоится открытие выставки заслуженного художника России Людмилы Юга, а также моноспектакль «Михаил Тверской» с участием заслуженного артиста России

Георгия Пономарева.

4 декабря делегация Тверской области в составе около 300 человек примет участие в Божественной литургии, которую в Успенском соборе Московского Кремля проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

5 декабря, в День памяти князя Михаила Тверского, основные события будут проходить в Твери. В восстанавливаемом Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который был основан Михаилом Тверским, будет отслужена первая Божественная литургия. Жители и гости региона смогут услышать перезвон колоколов всех храмов области, стать свидетелями торжественной церемонии переименования Советской площади Твери в площадь Михаила Тверского, а также церемонии гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

На базе исторического факультета ТвГУ состоится открытие международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных участников станет известный российский историк, автор многочисленных исследований по истории средневековой Руси, древнерусской литературы Владимир Кучкин.

Также в программе дня – открытие выставки «Дом святого Спаса» в Тверском императорском дворце, где будут представлены уникальные артефакты, найденные в ходе археологических раскопок на месте восстановления Спасо-Преображенского собора.

Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной и других исполнителей.

Кроме того, в учреждениях культуры, библиотеках, школах региона в этот день пройдут уроки мужества и истории, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты – всего более 80 мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области