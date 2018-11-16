В Тверской области 185 жителей получили компенсации за приобретённое оборудование для приема цифрового телевидения

185 жителей Тверской области получили компенсации за приобретённое оборудование для приема цифрового телевидения. Общий объем перечисленных гражданам средств составил 183 тыс. рублей. Всего в областном бюджете на 2018-2019 годы на эти цели предусмотрено 6 млн рублей.

Компенсация предназначена гражданам, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. Это единовременная выплата в размере фактических понесенных затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года, но не более 1000 рублей.

«В соответствии с решением Президента Российской Федерации Владимира Путина наш регион первым в стране перешёл на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Важно информировать население о возможности получить компенсацию за приобретённое оборудование, об условиях получения выплат и о том, где это можно сделать», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании областного Правительства 20 ноября 2018 года при обсуждении вопроса о переходе региона на цифровое ТВ.

Для получения компенсации жителям региона нужно обращаться в многофункциональные центры предоставления услуг, территориальные центры социальной поддержки и комплексные центры обслуживания населения.

Необходимо написать заявление, предоставить справку о доходах за последние три месяца (на каждого члена семьи), копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также документы, подтверждающие расходы на приобретение оборудования (чек, договор и др.).

В Тверской области более 1000 специально подготовленных волонтеров бесплатно помогают гражданам в установке оборудования для приема цифрового телевещания. Заявки на оказание помощи в подключении принимаются в будни по единому телефону 8 (4822) 33-33-45 c 9.00 до 18.00. По вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут обращаться по этому номеру, а также в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно. Актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

9 ноября на территории Верхневолжья состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевидения. Тверской регион первым в стране перешёл цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

3 декабря в регионе отключат аналоговое телевещание. Современные телевизоры, которые поддерживают стандарт вещания DVB-T2, рассчитаны на прием цифрового сигнала, достаточно подключения к антенне дециметрового диапазона. Для телевизоров старого образца потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Спутниковое и кабельное телевидение в регионе продолжат работать в прежнем формате, для их дальнейшего приема не нужно приобретать дополнительное оборудование.

15 ноября на заседании Правительства Российской Федерации Игорь Руденя выступил с предложениями по обеспечению доступа к цифровому ТВ в многоквартирных домах. Одно из них – закрепить в законодательстве возможность использования средств Фонда капитального ремонта на восстановление и установку коллективных антенн для приёма цифрового ТВ.

Соответствующие изменения в региональном законодательстве приняты на заседании Законодательного Собрания области 22 ноября. Работы по установке и ремонту систем коллективного приёма телевидения теперь включены в перечень работ по капремонту общего имущества.

Справочно: С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».

Для полного охвата территории цифровым сигналом была построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, в настоящее время охват населения составляет 100%.

Пресс-служба Правительства Тверской области