Тверская область вошла в «пятерку» лидеров по приросту реальных денежных доходов населения

По итогам 8 месяцев 2018 года Тверская область заняла 4-е место в России по уровню прироста реальных денежных доходов населения. Об этом сообщает рейтинговое агентство РИА Рейтинг со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечает РИА Рейтинг, реальные денежные доходы населения за январь-август 2018 года выросли в 22 субъектах РФ. В Тверской области этот показатель зафиксирован на уровне 102,6%, что является четвертым результатом по стране (впереди Севастополь, Республика Адыгея и Республика Крым).

Рост доходов во многом связан со стабильной ситуацией на региональном рынке труда.

«Наша основная задача – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Она решается стимулированием деловой активности, созданием условий для развития предпринимательства, поддержкой инвестиционных процессов в региональной экономике», – сказал Игорь Руденя.

Планируется, что в ближайшие три года в регионе будет создано порядка 9 тысяч новых рабочих мест, из них более 5,8 тысячи – за счет реализации крупных инвестиционных проектов.

Также Игорь Руденя подчеркнул, что на ситуацию в сфере занятости населения положительное влияние оказывают меры миграционной политики.

По данным РИА Рейтинг, реальные денежные доходы населения увеличились на фоне роста номинальных заработных плат. По итогам января-августа 2018 года номинальная заработная плата в РФ выросла на 11,0%.

РИА Рейтинг – универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран.

Михаил Бородов