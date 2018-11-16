В Тверской области в 2018 году на 21,2 млн рублей сократились расходы на обслуживание государственного долга

В Тверской области по итогам 2018 года на 21,2 млн рублей уменьшились расходы на обслуживание государственного долга региона. Вопрос вошел в повестку заседания областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В текущем году на обслуживание государственного долга было заложено 169,2 млн рублей. С учетом сокращения расходов по этому направлению сумма составит 148 млн рублей. По информации Министерства финансов Тверской области, экономия связана с тем, что в истекшем периоде 2018 года отсутствовала необходимость привлечения коммерческих кредитов.

В сравнении с 2016 годом в структуре госдолга значительно уменьшился удельный вес коммерческих кредитов. Проведена реструктуризация бюджетных кредитов до 2024 года в объеме 13,9 млрд рублей. Это позволило сократить расходы на обслуживание государственного долга региона, объем которого на 1 января 2018 года составил 25,6 млрд рублей.

Предполагается, что по итогам 2018-го госдолг Тверской области сократится на 534 млн рублей, долговая нагрузка составит не более 56% от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

В рамках соглашения с Министерством финансов РФ предусмотрено уменьшение долговой нагрузки до 50% в 2021 году. По прогнозу Минфина Тверской области, по итогам 2021 года госдолг региона снизится уже до 44%.

Пресс-служба Правительства Тверской области