В Тверской области 211 молодых семей в 2018 году получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий

В Тверской области в 2018 году на обеспечение жильем молодых семей дополнительно направят 761,7 тыс. рублей. Это позволит увеличить количество получателей социальных выплат на приобретение собственного жилья до 211 семей.

«Мы обеспечиваем необходимый объем финансирования по данному направлению. Сейчас рассматриваем дополнительные возможности для поддержки семей. Наша цель – поддержать семьи, которые остаются жить и работать в регионе, улучшают демографию», - отметил Игорь Руденя.

Дополнительно социальные выплаты на улучшение жилищных условий смогут получить еще 3 семьи из Лихославльского, Торопецкого, Старицкого районов. Из областного бюджета на эти цели дополнительно направлено более 432 тыс. рублей, еще 329,3 тыс. рублей – федеральная субсидия.

В Тверской области за 10 лет более 1500 молодых семей воспользовались государственной субсидией для улучшения жилищных условий. Поддержка молодых и многодетных семей – одно из основных направлений «демографического пакета», предложенного к реализации Президентом России Владимиром Путиным.

В 2018 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени финансовая помощь молодым семьям из регионального бюджета увеличена в 6 раз. С учетом федерального и муниципального софинансирования общий объем средств, выделенных на эти цели, составляет более 136 млн рублей.

Преимущественным правом на получение жилищной субсидии по областной программе обеспечения жильём обладают многодетные молодые семьи. Участники программы, у которых в течение года после получения выплаты родился ребёнок, могут получить дополнительную поддержку из областного бюджета в размере 10% от стоимости жилья.

Государственная программа в сфере обеспечения жильём молодых семей на территории Верхневолжья действует с 2007 года. Размер выплат варьируется от 200 тыс. рублей до 1,2 млн рублей в зависимости от количества членов семьи.

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Пресс-служба Правительства Тверской области