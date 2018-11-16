В Тверской области открыта регистрация на историко-просветительский фестиваль «Подвиг700», посвящённый Михаилу Тверскому

30 ноября в Твери состоится историко-просветительский фестиваль «Подвиг700», посвящённый 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. К участию приглашены все желающие. Проект разработан историко-реконструкторским клубом «Дружина» и реализуется совместно с историческим факультетом ТвГУ при грантовой поддержке Правительства Тверской области.

«Михаил Тверской и Анна Кашинская – прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу. Дети и молодёжь должны знать о людях, которые стояли у истоков российской государственности, на таких примерах учиться любить и развивать родную землю», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Историко-просветительский фестиваль «Подвиг700» пройдёт в досуговом центре «Истоки» по адресу: Петербургское ш., д. 95, стр. 1, начало в 14:00. Для участия в фестивале необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке https://goo.gl/forms/5Dmm1wRLupTye9LI2

Спикеры представят участникам научно-популярные лекции по истории. Кандидат исторических наук Олег Усенко выступит с лекцией «Что есть «татаро-монгольское иго?», в которой расскажет о сложной системе взаимоотношений Руси и Золотой Орды в период феодальной зависимости русских княжеств от степных владык. Бакалавр истории, магистрант исторического факультета Тимофей Белов — о жизненном пути, подвиге Князя Михаила Ярославича Тверского и его восприятии потомками и современниками. Лекция кандидата исторических наук Ольги Хохловой «Что могут рассказать историку изображения?» познакомит аудиторию с различными видами визуальных источников, научит расшифровывать символы славянской вышивки, рисунки на керамике и правильно анализировать картины XIX века.

Почётным гостем фестиваля станет Михаил Родин – историк, журналист, популяризатор науки, ведущий радио «Говорит Москва». Его лекция будет посвящена стереотипам об исторической науке.

Также в программе фестиваля — сценические номера, секции артистического фехтования и каскадерского боя клуба «Дружина», игротека настольных игр разных исторических эпох, мастер-классы по кольчужному, кожевенному, ювелирному мастерству, тканевой набойке и мечевому бою.

Актуальная информация о проекте размещается в группе фестиваля в соцсети «Вконтакте»: vk.com/podvig700. По вопросам участия в фестивале можно обращаться по телефону: 8-961-140-8-56.

22 ноября на базе Тверского госуниверситета прошёл первый этап проекта «Подвиг700» – студенческая научная конференция. Выступающие из Твери и Великого Новгорода представили доклады, посвящённые Михаилу Тверскому, Анне Кашинской и средневековому княжеству Тверскому.

В этот же день в Тверской области также прошёл основной день VI Фаддеевских образовательных чтений — региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Форум организован Тверской митрополией при поддержке регионального Правительства и приурочен к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Справочно: Торжества в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия преставления Анны Кашинской запланированы с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

4 декабря в честь покровителей тверской земли в Успенском соборе Кремля пройдет богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

5 декабря мероприятия в областной столице начнутся с божественной литургии в строящемся Спасо-Преображенском соборе. О празднике возвестит перезвон колоколов от храма к храму. Торжества продолжит открытие площади Михаила Тверского. Решение о присвоении Советской площади имени небесного покровителя Твери принято 2 ноября 2018 года.

В этот день также запланирована церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского. В Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории главного храма Твери. В экспозицию войдут артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего Спасо-Преображенского собора.

Пресс-служба Правительства Тверской области