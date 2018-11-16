В Тверской области в 2018 году организован отдых для более 82 тысяч детей

В Тверской области с начала 2018 года организованными формами отдыха охвачено 82320 человек – 63,2% от общего количества детей, обучающихся в образовательных организациях региона. Практически все муниципалитеты перевыполнили планы по количеству отдохнувших ребят. Вопрос рассмотрен на заседании областного Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Наша основная задача – это демография, а демография – это здоровое, образованное, активное подрастающее поколение. Будем стремиться к максимальному охвату наших детей оздоровлением и отдыхом. Мы должны предоставить возможность всем желающим отдохнуть в каникулы», – сказал Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после заседания регионального Правительства.

В Тверской области в 2018 году работали 664 учреждения для отдыха детей, в том числе 23 загородных оздоровительных лагеря, 532 – с дневным пребыванием, 66 – труда и отдыха, 31 палаточный лагерь. Также организовано 60 многодневных походов, обеспечено оздоровление детей в 12 санаториях. 707 ребят из Тверской области – на 201 больше, чем в 2017 году – побывали в федеральных центрах «Артек», «Орленок», «Смена» и других.

В консолидированном бюджете региона на 2018 год на отдых и оздоровление детей предусмотрено 674,6 млн рублей. Муниципальным образованиям предоставлены субсидии в объеме 97,1 млн рублей на проведение летней оздоровительной кампании.

Пресс-служба Правительства Тверской области