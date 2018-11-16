В Правительстве Тверской области обсудили строительство детской областной больницы и поликлиники в «Южном»

26 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл в региональном Правительстве совещание о строительстве объектов здравоохранения в Твери. Речь шла о подготовке к возведению комплекса детской областной клинической больницы (ДОКБ) и ходе работ в микрорайоне «Южный».

Проектная документация на строительство детской областной больницы сейчас проходит государственную экспертизу.

«До конца текущего года необходимо завершить оформление всей проектной документации», - отметил Игорь Руденя.

В 2019 году предполагается сделать фундамент здания, монолитный каркас, стены, перегородки, фасад, провести внутренние отделочные работы, устройство внутренних и наружных сетей.

В настоящее время на площадке в Заволжском районе, где будет расположен новый комплекс ДОКБ, идёт демонтаж объекта незавершённого строительства. Работы выполнены более чем на 50%, завершить разборку конструкций и рекультивацию площадки после демонтажа планируется к концу декабря.

ДОКБ будет расположена рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной. Больница будет связана с перинатальным центром переходом, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов. Рядом также находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж. Таким образом, на площадке будет сформирован медицинский городок с учреждениями разного профиля.

Решение о строительстве новой ДОКБ было принято весной прошлого года после пожара в старом корпусе учреждения. Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи».

На строительной площадке детской поликлиники в «Южном» завершается благоустройство территории - укладка тротуарной плитки, асфальта, бордюров, газона.

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, на фасадной части здания идёт устройство отмостки, утепление и оштукатуривание цоколя.

Внутри здания идёт облицовка стен процедурных комнат керамической плиткой, помещение рентгенблока подготовлено под покраску, завершаются работы по монтажу системы пожаротушения, вентиляции, лифтового оборудования. Необходимое медицинское оборудование уже приобретено, после отделки помещений оно будет установлено.

На возведение поликлиники из регионального бюджета направлено более 200 млн рублей. Решение о строительстве нового учреждения Игорь Руденя принял после посещения действующей детской поликлиники в «Южном» летом 2016 года. Она расположена в приспособленном помещении на первом этаже жилого дома и не обеспечивает в полной мере доступность медицинской помощи юным жителям микрорайона.

Планируется, что новая поликлиника будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на 200 посещений. Количество специалистов старшего, среднего и младшего звена в учреждении увеличится с 53 до 168, число кабинетов участковых педиатров – с 3 до 14. Значительно расширится перечень медицинских услуг: откроется кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, кабинеты развивающих игр. В новом здании будет создана инфраструктура для приёма пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба Правительства Тверской области