Более 150 заявок поступило от жителей Тверской области на помощь волонтеров в подключении к цифровому ТВ

В Тверской области специально подготовленные волонтеры бесплатно помогают гражданам в установке оборудования для приема цифрового телевещания. От жителей Верхневолжья поступило более 150 заявок на помощь в подключении к цифровому ТВ.

«В соответствии с решением Президента Российской Федерации Владимира Путина наш регион первым в стране перешёл на полное цифровое эфирное телерадиовещание. Для нас это новые возможности по повышению качества жизни населения. Тверская область станет пилотным регионом, где с 3 декабря будет функционировать только цифровое вещание», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании областного Правительства 20 ноября 2018 года.

3 декабря в регионе отключат аналоговое телевещание. При этом спутниковое и кабельное телевидение продолжат работать в прежнем формате, для их дальнейшего приема не нужно приобретать дополнительное оборудование.

Современные телевизоры, которые поддерживают стандарт вещания DVB-T2, рассчитаны на прием цифрового сигнала. Достаточно подключения телевизора к антенне дециметрового диапазона – коллективной или индивидуальной, наружной или комнатной (в зависимости от условий проживания).

Для телевизоров старого образца потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку, называемую ресивером или декодером. Прибор должен быть оптимизирован под стандарт DVB-T2, поддерживать видеосигнал MPEG4 и режим Multiple PLP.

Определить, какой сигнал – аналоговый или цифровой – принимает телевизор, можно по маркировке в правом верхнем углу экрана. При аналоговом сигнале к логотипам телеканалов «Россия 1», «Первый канал», НТВ, «СТС» и других добавляется литера «А», в цифровой версии она отсутствует. Наличие литеры на экране означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор либо пользуется новым, не переключённым в режим приёма цифрового сигнала.

Заявки от граждан на оказание помощи в подключении принимаются по единому телефону 8 (4822) 33-33-45. По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут обращаться по этому номеру, а также в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02круглосуточно. Актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

9 ноября на территории Верхневолжья состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевидения. Тверской регион первым в стране перешёл цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

15 ноября на заседании Правительства Российской Федерации Игорь Руденя выступил с предложениями по обеспечению доступа к цифровому ТВ в многоквартирных домах. Одно из них – закрепить в законодательстве возможность использования средств Фонда капитального ремонта на восстановление и установку коллективных антенн для приёма цифрового ТВ.

Соответствующие изменения в региональном законодательстве приняты на заседании Законодательного Собрания области 22 ноября. Работы по установке и ремонту систем коллективного приёма телевидения теперь включены в перечень работ по капремонту общего имущества.

Справочно: С 2013 года в регионе в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». Второй мультиплекс включает цифровые каналы «СТС», «ТНТ», «Рен ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ-3», «Мир», «Муз-ТВ».

Для полного охвата территории цифровым сигналом была построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, в настоящее время охват населения составляет 100%.

Пресс-служба Правительства Тверской области