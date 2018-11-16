В День памяти Михаила Тверского в Твери будет отслужена первая Божественная литургия в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе

26 ноября Губернатор Игорь Руденя провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

«Это событие является очень важным и масштабным не только для Тверской области, но и всей России», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Как подчеркнул митрополит Тверской и Кашинский Савва, Михаил Тверской является самым почитаемым святым на тверской земле, а 700-летие его подвига – дата, объединяющая православных верующих и всех жителей региона.

К знаковой дате подготовлена большая программа мероприятий, которая позволит жителям региона и всей России лучше узнать богатое историческое и духовное наследие Михаила Тверского.

3 декабря в Москве в Российском историческом обществе состоится открытие выставки заслуженного художника России Людмилы Юга, а также моноспектакль «Михаил Тверской» с участием заслуженного артиста России

Георгия Пономарева. 4 декабря делегация Тверской области в составе около 300 человек примет участие в Божественной литургии, которую в Успенском соборе Московского Кремля проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

5 декабря, в День памяти князя Михаила Тверского, основные события будут проходить в Твери. В восстанавливаемом Спасо-Преображенском кафедральном соборе, который был основан Михаилом Тверским, будет отслужена первая Божественная литургия. Жители и гости региона смогут услышать перезвон колоколов всех храмов области, стать свидетелями торжественной церемонии переименованияСоветской площади Твери в площадь Михаила Тверского, а также церемонии гашения почтовой марки «Святой благоверный князь Михаил Тверской».

На базе исторического факультета ТвГУ состоится открытие международной научной конференции «Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие». Одним из почетных участников научной части программы дня станет известный российский историк, автор многочисленных исследований по истории средневековой Руси, древнерусской литературы Владимир Кучкин. Именно благодаря работам этого ученого современники многое смогли узнать о судьбе Михаила Тверского.

Также в программе дня – открытие выставки «Дом святого Спаса» в Тверском императорском дворце, где будут представлены уникальные артефакты, найденные в ходе археологических раскопок на месте восстановления Спасо-Преображенского собора, предметы церковного богослужения из драгоценных металлов XVI-XIX веков, иконы, портреты тверских архиепископов. Среди центральных экспонатов – уникальное рукописное Евангелие 1417 года, покров на раку с мощами Михаила Тверского 1873 года.

Завершится День памяти Михаила Тверского торжественным мероприятием в театре драмы с участием академического хора им. Пятницкого, мужского хора Новоспасского ставропигиального монастыря, ансамбля «Колокола России», заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной, других исполнителей.

Кроме того, в учреждениях культуры, библиотеках, школах региона в этот день пройдут уроки мужества и истории, книжные выставки, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты, - всего более 80 мероприятий.

Участники заседания обсудили готовность к проведению мероприятий, меры безопасности.

Также были рассмотрены предложения по установке поклонного креста на месте бывшей часовни Михаила Тверского в Конаковском районе, и часовни в городе Твери в память о Михайло-Архангельском монастыре, который связан с судьбой всего тверского княжеского дома.

Пресс-служба Правительства Тверской области