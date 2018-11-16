На заседании Правительства Тверской области принята региональная программа в сфере обращения с коммунальными отходами

Региональная программа в сфере обращения с коммунальными отходами принята 26 ноября на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Реализация мероприятий госпрограммы рассчитана до 2028 года.

В соответствии с майским Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина сформирован национальный проект «Экология», который предусматривает формирование в стране к 2024 году комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

«Это исторический период – когда система в регионе переходит в серьезную стадию развития, упорядочиваются все места размещения полигонов, статус оператора. Сегодня обозначены семь кластеров, которые утверждены в региональной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами. Муниципальные образования, входящие в эти кластеры, будут централизованно заниматься их оборотом. Не подразумевается и не планируется размещение отходов из других территорий в Тверской области», – подчеркнул Игорь Руденя в ходе общения с представителями СМИ по итогам заседания областного Правительства.

В регионе сформированы Бежецкий, Вышеволоцкий, Кимрский, Нелидовский, Ржевский, Тверской и Торжокский кластеры. При их определении учитывалась численность населения районов и городских округов, транспортная доступность и другие факторы. В пределах кластеров запланировано развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе строительство мусоросортировочных станций.

На развитие инфраструктурных объектов по обращению с отходами в 2019-2021 годах в рамках госпрограммы планируется направить более 303 млн рублей федеральных и областных средств. На ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде с 2019 по 2022 годы – свыше 78,5 млн рублей.

В дорожную карту госпрограммы также включены ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, утверждение тарифной политики, инвестиционных и производственных программ, проведение экологических акций и другие мероприятия.

Территориальная схема обращения с отходами принята Правительством Тверской области в 2017 году. В мае текущего года определен государственный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Он будет координировать деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации твёрдых коммунальных отходов на территории Верхневолжья.

Одним из практических шагов по созданию комплексной системы в сфере обращения с коммунальными отходами стала передача полигона «Славный» на Бежецком шоссе под Тверью в собственность региона. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в августе 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области