К 2022 году уровень газификации Тверской области планируется повысить до 70%

26 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня обсудили программу газификации региона на 2019-й и на период 2020-2021 годов.

«По итогам реализации программы планируется обеспечить газификацию тверского региона в 2022 году на уровне 70%. На 1 января 2018 года этот показатель составил 63,5%. Ключевые задачи — рост инвестиционной привлекательности области, развитие экономики и повышение качества жизни населения», — отметил Игорь Руденя.

В целом в следующем году предполагается увеличить протяжённость газовых сетей на территории Верхневолжья на 180 км, при этом будет газифицировано более 3600 домовладений. Проектно-изыскательские работы запланированы для газопроводов протяжённостью около 280 км.

По программе синхронизации с ООО «Газпром межрегионгаз» в 2019 году планируется построить около 19 км внутрипоселковых газовых сетей в Осташковском городском округе, 21,3 км – в Калязинском районе.

В рамках адресной инвестиционной программы предполагается обустроить межпоселковый газопровод протяжённостью 9 км в Лихославльском районе, 6 км распределительного газопровода в Конаковском, 7,6 км – в Рамешковском, 2,1 км – в Кимрском, 7,9 км – в Бежецком районе.

В рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Тверской области» в 2019 году предполагается построить 16,9 км сетей в Ржевском и Зубцовском районах, что обеспечит газификацию более 300 домовладений, ряда социальных объектов и площадок инвестиционных проектов в АПК.

В 2019 году подвести голубое топливо планируется к 13 государственным социальным объектам, в том числе детскому санаторию «Новинки» в Калининском районе, детскому дому «Родничок» в Калязине, Осташковскому детскому дому, отделениям Калининской ЦРБ в с. Пушкино и с. Медное, отделению Кувшиновской ЦРБ в с. Прямухино и другим учреждениям.

За счёт средств спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь» предполагается построить более 78 км газовых сетей в Вышневолоцком, Конаковском, Ржевском, Торжокском районах, Осташковском городском округе.

Программой газификации Тверской области в 2019 году предусмотрено создание проектной документации по ряду значимых объектов. В том числе это закольцовка сетей в районе пос. им. Крупской (обеспечит стабилизацию давления газа для жилой застройки и газификацию инвестиционной площадки), а также газопровод-отвод «Ржев – Нелидово» с реконструкцией газораспределительной станции «Ржев» (позволит перевести котельные в Нелидовском городском округе на природный газ).

«Задача номер один – перевод котельных города Нелидово с мазутного топлива на газовое. Необходимо составить дорожную карту с указанием конкретных сроков проведения этих работ», — подчеркнул Игорь Руденя.

Всего на реализацию программы газификации в 2019 году планируется направить более 717 млн рублей. Из них свыше 414 млн рублей – средства регионального бюджета, 52 млн рублей – муниципальных бюджетов, 32,8 млн рублей – федеральной казны. Более 218 млн рублей будет направлено за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортирование газа.

Пресс-служба Правительства Тверской области