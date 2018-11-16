Заявление Игоря Рудени о значимости инвестиционного проекта «Волжское море» вошло в рейтинг «Губернаторская повестка»

Заявление губернатора Игоря Рудени о большом значении инвестиционного проекта «Волжское море» для роста туристического потока в Тверскую область отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте проекта «Давыдов.Индекс».

Напомним, вопросы реализации инвестиционного проекта «Волжское море» и создания в Тверской области транспортно-логистического узла обсуждались на совещании, которое 23 ноября провел губернатор Игорь Руденя.

Речь шла о подготовке к строительству в 2019 и 2020 годах транспортно-логистического узла и объектов проекта «Волжское море». Это пешеходные мосты через р. Дойбицу в Конаковском районе и р. Тьмаку в Твери, водозаборный узел в Завидово. Также запланирована реконструкция автомобильной дороги в Калязине. В настоящее время проекты подготовлены, проводится государственная экспертиза и другие процедуры.

На совещании Игорь Руденя отметил, что реализация проекта, предполагающего строительство в Тверской области нового речного порта для круизных и прогулочных судов, железнодорожного вокзала с прямой веткой от основного железнодорожного пути, имеет большое значение для развития туризма и увеличения туристического потока в Тверскую область. Глава региона подчеркнул: все необходимые процедуры нужно проводить в максимально короткие сроки.

«Волжское море» – один из крупнейших инвестиционных проектов в Тверской области. Проект рекомендован для включения в федеральную целевую программу развития туризма в России на 2019-2025 годы. На его реализацию планируется выделить порядка 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, ещё около 300 млн рублей – из региональной казны. Также предусмотрены частные инвестиции.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс».

Павел Голованов