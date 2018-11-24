Жителей Верхневолжья приглашают принять участие в конкурсе авторской песни «Гринландия»

Жителей Тверской области приглашают стать участникам заочного конкурса авторской песни «Гринландия», которому в этом году присвоено имя Народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Тема конкурса названа строкой известной песни «Я люблю тебя, жизнь». Принять участие в конкурсе могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты и творческие коллективы.

Отдельное направление — «Детская мастерская», в которой принимают участие дети и подростки до 16 лет включительно.

Победителей определят в трёх номинациях: «Основной конкурс», «Песни для детей», «Песни о профессиях, специальностях, призваниях». Заявки на участие принимаются до 20 апреля 2019 года.

Творчество участников оценит компетентное жюри – известные авторы-исполнители, члены Союза писателей и Союза композиторов России, преподаватели образовательных учреждений культуры и искусства.

Заочный конкурс — традиционная часть большого фестивального движения «Гринландии», ежегодно собирающего в Кировской области более 200 тысяч человек. Задача заочного конкурса – привлечь на «Гринландию» еще больше талантливых исполнителей.

В 2017-м на суд жюри было представлено 2620 поэтических и музыкальных работ более чем из 60 регионов страны, а также Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Канады, Германии и других стран.

Подробная информация о конкурсе опубликована на официальном сайте фестиваля grinlandia.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области