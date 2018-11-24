В Тверской области пройдёт технический форум «Open Tech hackathon»

26 ноября - 8 декабря на площадке центра инновационного и технологического развития «Технополис» при Тверском государственном техническом университете пройдёт «Open Tech hackathon». Форум объединит более 100 участников.

Мероприятие реализуется на средства гранта Всероссийского конкурса молодёжных проектов для организаций высшего образования, который проводился Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Принять участие в хакатонах «Робототехника и программирование», «Экономика и менеджмент», «Наука и инноватика», «Виртуальная и дополненная реальность» и «3D моделирование и 3D печать» могут студенты вузов и ссузов — разработчики, программисты, web-дизайнеры, менеджеры, маркетологи, экономисты, моделеры, а также все, у кого есть идея или проект, но нет команды для их воплощения.

В рамках мероприятия эксперты проведут серию тренингов и обучающих мастер-классов. Чтобы принять участие в «Open Tech hackathon», необходимо зарегистрироваться по ссылкам:

«Робототехника и программирование» – 26 ноября:

https://docs.google.com/forms/d/1tpTc7DST6O2OSybyl5n6VKz09b4uV2Y5WtrxWEe...

«Экономика и менеджмент» – 27 ноября:

https://docs.google.com/forms/d/1tMc4GiNwvvqzKZC3DDlimr9UMvKRnTGZE7ImAig...

«Наука и инноватика» – 28 ноября:

https://docs.google.com/forms/d/1Jhh67K3SuSEC2gFPwvPnow-34aNjYemf2XP1iiH...

«Виртуальная и дополненная реальность» – 29 ноября:

https://docs.google.com/forms/d/1Fre6E56q1Gaf8K0QdxMPZaqwEPL-ash0V0hQpaZ...

«3D моделирование и 3D печать» – 8 декабря:

https://docs.google.com/forms/d/1E8pwpQQ5ejW7uZ7aYE-yoXUvZn2Mtp55amIR0S9...

По всем вопросам, связанным с участием в хакатонах, можно обращаться к контактным лицам:

Хакатоны «Робототехника и программирование», «Виртуальная и дополненная реальность» — Ирина Соколова 8(915) 743-77-02.

Хакатоны «Экономика и менеджмент», «Наука и иноватика», «3D моделирование и 3D печать» — Ирина Разумова 8 (910) 937-93-10.

Пресс-служба Правительства Тверской области