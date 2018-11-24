Рисунок юной жительницы Тверской области украсит коллекционную новогоднюю открытку «Почты России»

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Подведены итоги всероссийского детского конкурса «Нарисуй ёлку Победы», участие в котором приняли более 500 юных художников от 7 до 17 лет из 60 регионов. В число 10 победителей вошла работа 15-летней Екатерины Петровой из села Сукромля Торжокского района. Всего свои рисунки на конкурс прислали около 30 жителей Тверской области.
Участникам конкурса было предложено нарисовать празднование Нового года в победном 1945 году.
Рисунки победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустит «Почта России» тиражом 2 тыс. экземпляров. Также лауреатам будут вручены билеты на новогодний исторический квест «Ёлка Победы».
Организаторы конкурса - Музей Победы, «Почта России» и благотворительный фонд «Спешите делать добро».
Пресс-служба Правительства Тверской области