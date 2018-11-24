В Правительстве Тверской области обсудили вопросы зимнего содержания региональных дорог

23 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, посвящённое зимнему содержанию региональных и межмуниципальных дорог региона в 2019 году. Из общего объёма дорожного фонда Тверской области расходы эти цели составляют около 10% - 728 млн рублей.

В перечень работ по зимнему содержанию входит очистка дорог, обочин, съездов, знаков и павильонов на остановках общественного транспорта от снега, обработка проезжей части противогололёдными материалами, уборка снежных валов автогрейдером, текущий ремонт дорожного покрытия литым асфальтом.

Глава региона поручил доработать региональные стандарты содержания дорог с целью повышения качества этой работы.

«Необходимо обеспечить эффективную систему контроля за работой подрядных организаций по содержанию дорог. Важно, чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности», — отметил Игорь Руденя.

Региональные автодороги Тверской области переведены на зимнее содержание с 24 октября. В рамках государственных контрактов 2018 года содержание автодорог до декабря включительно осуществляют девять генеральных дорожно-эксплуатационных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «ПРОГРЕСС», ООО «Бежецкая дорожная компания» и ООО «Скайвей».

С декабря 2017 года для постоянного контроля за работой подрядчиков в Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области действует круглосуточная диспетчерская служба.

По вопросам, связанным с содержанием улично-дорожной сети Твери, граждане могут обращаться в администрацию города, содержанием федеральных трасс М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации муниципальных образований. О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения следует сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

Пресс-служба Правительства Тверской области