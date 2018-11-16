График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области

с 26 ноября по 02 декабря 2018г.

№

п/п Дата Время Населенный пункт 1 26.11.2018 7:00-18:00 д.Дмитрово. 2 27.11.2018 7:00-18:00 д.Дмитрово. 3 28.11.2018 7:00-18:00 д.Пенье, п.Ручьи 4 29.11.2018 7:00-18:00 д.Пенье, п.Ручьи 5 30.11.2018 7:00-18:00 микрорайон Зеленый Бор 6 01.12.2018 7:00-18:00 микрорайон Зеленый Бор