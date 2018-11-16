График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области с 26 ноября по 02 декабря 2018г.

posted by Максим Малахов on пт, 11/23/2018 - 18:16

График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области

с 26 ноября по 02 декабря 2018г.


п/п

Дата

Время

Населенный пункт

  
 
 

1

26.11.2018

7:00-18:00

д.Дмитрово.

  

2

27.11.2018

7:00-18:00

д.Дмитрово.

  

3

28.11.2018

7:00-18:00

д.Пенье, п.Ручьи

  

4

29.11.2018

7:00-18:00

д.Пенье, п.Ручьи

  

5

30.11.2018

7:00-18:00

микрорайон Зеленый Бор

  

6

01.12.2018

7:00-18:00

микрорайон Зеленый Бор

  

 

  • Более подробную информацию об отключениях в крупных населенных пунктах уточняйте в ЕДДС района