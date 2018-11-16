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График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранения массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области
с 26 ноября по 02 декабря 2018г.
|
№
|
Дата
|
Время
|
Населенный пункт
|
1
|
26.11.2018
|
7:00-18:00
|
д.Дмитрово.
|
2
|
27.11.2018
|
7:00-18:00
|
д.Дмитрово.
|
3
|
28.11.2018
|
7:00-18:00
|
д.Пенье, п.Ручьи
|
4
|
29.11.2018
|
7:00-18:00
|
д.Пенье, п.Ручьи
|
5
|
30.11.2018
|
7:00-18:00
|
микрорайон Зеленый Бор
|
6
|
01.12.2018
|
7:00-18:00
|
микрорайон Зеленый Бор