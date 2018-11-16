Православный кинофестиваль «Колокол света» в Тверской области посвятят 700-летию подвига Михаила Тверского

30 ноября 2018 года в Тверском областном Доме народного творчества пройдёт I открытый региональный православный кинофестиваль «Колокол света», посвященный 700-летию мученического подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. В 2018 году также отмечается 650-летие преставления его супруги, святой благоверной княгини Анны Кашинской.

«Главная цель мероприятий, приуроченных к этим знаковым датам, в том, чтобы жители Тверской области, люди, которые здесь родились, трудились, которые бывали на тверской земле, соотносили себя с великой историей страны. А также города Твери как центра и сердца исторического региона», – отметил Игорь Руденя на совещании о подготовке к празднованию этих событий.

Кинофестиваль «Колокол света» направлен на популяризацию оригинальных произведений, отражающих духовные и культурные ценности нашей страны и христианского мира. На фестиваль приглашены видеостудии и отдельные авторы из районов и городов Тверской области. Уже поступило более 40 работ. По итогам просмотров жюри проведет открытое обсуждение, лучшие фильмы будут награждены дипломами лауреатов.

Учредители и организаторы конкурса – Комитет по делам культуры Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества, отдел культуры Тверской епархии.

Справочно: Торжества в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия преставления Анны Кашинской запланированы с 3 по 5 декабря 2018 года в Москве и Твери.

4 декабря в честь покровителей тверской земли в Успенском соборе Кремля пройдет богослужение, которое возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

5 декабря мероприятия в областной столице начнутся с божественной литургии в строящемся Спасо-Преображенском соборе. О празднике возвестит перезвон колоколов от храма к храму. Торжества продолжит открытие площади Михаила Тверского. Решение о присвоении Советской площади имени небесного покровителя Твери принято 2 ноября 2018 года.

В этот день также запланирована церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского. В Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории главного храма Твери. В экспозицию войдут артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего Спасо-Преображенского собора.

Пресс-служба Правительства Тверской области