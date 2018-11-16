Игорь Руденя наградил почетным знаком Тверской области «Слава матери» многодетных мам Верхневолжья

23 ноября 2018 года в Твери состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, который отмечается в России 25 ноября. В празднике приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Савва, депутат Законодательного Собрания региона Александр Тягунов, жительницы Верхневолжья, которые посвятили себя воспитанию детей.

«Для каждого из нас мама – это самый близкий, родной и дорогой человек. Именно вы даете детям самое главное: душевное тепло, заботу, веру в свои силы. Вы передаете из поколения в поколения семейные традиции и ценности нашего народа. На протяжении многих веков по всей России чтут святую благоверную княгиню Анну Кашинскую, которую можно назвать матерью всей тверской земли, покровительницей семьи и материнства», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: сегодня помощь и поддержка семьи – это приоритет социальной политики государства. По инициативе Президента России Владимира Путина с 2018 года в стране началось Десятилетие детства. Реализуются новые меры поддержки молодых и многодетных родителей. С начала 2018 года в соответствии с Указом Президента РФ предусмотрена ежемесячная денежная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка. В 2018 году на эти цели в Тверской области выделяется 152,2 млн рублей.

На празднике в честь Дня матери Игорь Руденя вручил знак «Слава матери» четырем многодетным мамам: Наталье Николаевой из Западной Двины, Елене Соловьевой из Удомли, Светлане Тепловой из Твери и Алене Хайретдиновой из Осташкова.

Также почетными грамотами и благодарностями Губернатора Тверской области отмечены педагоги и воспитатели социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних детей из Ржева, Западнодвинского, Рамешковского, Нелидовского, Старицкого, Весьегонского районов.

Всего в регионе семьям предоставляется 40 видов поддержки, ими охвачено более 110 тысяч человек. С 1 января 2019 на областном уровне вводятся дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми. Беременные женщины из семей с невысокими доходами смогут ежемесячно получать денежную выплату на приобретение продуктов питания. Для помощи молодым семьям в покупке жилья вводится единовременная выплата на погашение ипотечного кредита. Продолжаются выплаты регионального материнского капитала.

В Верхневолжье ежегодно увеличивается количество детей, в том числе в многодетных семьях. С 2016 по 2018 годы детское население Тверской области выросло более чем на 4300 человек: с 233206 до 237515. Стало больше многодетных семей: по данным на октябрь 2018 года их насчитывается 11022 (в 2016 году – 9967). Также до 36126 увеличилось число детей в таких семьях – это на 10,5% больше, чем в 2016-м.

Заслуги в воспитании детей, вклад в развитие семейных ценностей отмечаются региональной наградой – почетным знаком «Слава матери». С 2007 года по настоящее время им награждены 1011 женщин.

Пресс-служба Правительства Тверской области