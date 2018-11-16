В рамках проекта «Активному поколению – да!» в Тверской области будет организован семейный оздоровительный лагерь

В Тверской области в течение 2019 года будет реализован социальный проект «Активному поколению – да!», который в этом году поддержан Фондом президентских грантов. Ключевые задачи – увеличение средней продолжительности жизни, повышение уровня здоровья детей, поддержка института семьи, увеличение рождаемости.

Включение некоммерческого сектора в сферу социальных услуг — задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным. В Тверской области составлен комплексный план по привлечению социально ориентированных НКО к предоставлению населению социальных услуг.

«Речь идёт об услугах в таких сферах, как социальная защита, образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, гражданские инициативы. Это серьёзные направления, от которых напрямую зависит стабильность и благополучие общества», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Проект «Активному поколению – да!» реализуется региональным союзом «Академия здоровья» и нацелен на повышение уровня здоровья жителей Верхневолжья за счёт проведение оздоровительных мероприятий, профилактику заболеваний, привлечение людей к здоровому образу жизни.

Мероприятия в рамках проекта рассчитаны на охват более 14 тысяч жителей Верхневолжья — детей, молодёжи, студентов, пенсионеров. Запланировано более 1400 групповых оздоровительных занятий для детей и взрослых, 100 индивидуальных приёмов, лекции о здоровом образе жизни, семейный лагерь «Селигер-2019».

Всего в 2018 году по итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов поддержка будет оказана 21 проекту некоммерческих организаций Тверской области. Общий объём грантов на реализацию социально значимых инициатив составит более 27 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области