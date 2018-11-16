Министром сельского хозяйства Тверской области назначен Дмитрий Куликов

Распоряжением Губернатора Игоря Рудени на должность Министра сельского хозяйства Тверской области назначен Дмитрий Куликов. Ранее он являлся заместителем Министра образования региона.

Дмитрий Куликов окончил Тверскую государственную сельскохозяйственную академию и Тверской государственный университет по специальностям «Агроном», «Управление и экономика на предприятии». Прошел профессиональную переподготовку в ТвГУ по программе «Государственное и муниципальное управление».

Начинал трудовую биографию в ЗАО «Калининское», где работал агрономом. Затем занимал должности в структурных подразделениях Пенсионного фонда РФ, Тверского городского Центра занятости населения, Департамента финансов региона. С 2009 года – заместитель начальника Департамента образования Тверской области, с 16 января по 31 октября 2018 года исполнял обязанности Министра образования Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области