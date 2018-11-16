В Твери пройдет обучающий семинар в сфере событийного туризма с участием организаторов фестивалей «Нашествие» и «Былинный берег»





23 ноября в Твери, на площадке библиотеки А.М. Горького состоится обучающий семинар для представителей муниципалитетов, на территории которых проходят фестивали и праздники с большим количеством гостей. Организаторы крупнейших федеральных событий расскажут о специфике массовых мероприятий, поделятся успешными кейсами.

«Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать ведущий опыт», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На семинар, организованный Министерством туризма Тверской области, приглашен заместитель генерального директора по спецпроектам «Мультимедиа холдинга» Андрей Матвеев. Компания является организатором масштабных проектов, в том числе рок-фестиваля «Нашествие», который традиционно проходит в Тверской области.

Опытом проведения мероприятий поделится организатор фестиваля «Былинный берег» Антон Жерягин. В 2018 году этот фестиваль, по данным аналитического агентства ТурСтат, вошел в топ-3 самых ожидаемых событий России, а также получил гран-при престижной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности». «Былинный берег», прошедший в Кимрском районе, посетили свыше 5500 человек.

Всего на Russian Event Awards-2018 Тверская область получила 7 наград. 1 место Верхневолжье заняло в номинациях «Лучший региональный календарь туристических событий», «Лучшее событие в области гастрономического туризма» (фестиваль «Верещагин СырFest»), а также «Лучшее туристическое событие в области спорта» (соревнования по джип-спринту и джип-триалу «Лебёдушкино озеро-2018»).

Также награды присуждены в номинациях «Лучшее детское туристическое событие», «Лучшее этно-культурное туристическое событие», «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».



Пресс-служба Правительства Тверской области