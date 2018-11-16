Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРИЕМА ЗАЯВОК
Рабочая группа по проведению пятого районного муниципального конкурса «Человек года» подвела итоги приема заявок на конкурс.
В ЭТОМ ГОДУ НА 10 НОМИНАЦИЙ ПОДАНО 62 ЗАЯВКИ,
что на 20 больше, чем в прошлом.
Количество заявок по номинациям
распределилось следующим образом:
1. «ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ» (руководитель экспертной группы М.Л.Маматказина) - 13 заявок
2. «ПРОСВЕЩЕНИЕ» (руководитель экспертной группы В.А.Колпаков) - 7 заявок
3. «ПРИЗВАНИЕ - КУЛЬТУРА» (руководитель экспертной группы Н.А.Сергеева) - 6 заявок.
4. «СПОРТСМЕН ГОДА» (руководитель экспертной группы А.В.Федотова) - 10 заявок
5. «СОБЫТИЕ ГОДА» (руководитель экспертной группы Л.А.Козлова) - 4 заявки
6. «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (руководитель экспертной группы Т.Е.Дорошенко) - 5 заявок
7. «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ» (руководитель экспертной группы Д.Е.Щурин) - 5 заявок.
8. «ЧЕСТЬ И ДОЛГ» (руководитель экспертной группы О.В.Лобановский) - 4 заявки.
9. «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС» (руководитель экспертной группы Н.В.Василенко) - 4 заявки.
10. «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» (руководитель экспертной группы Т.М.Веряскина) - 4 заявки.
СКОРО МЫ УЗНАЕМ ИМЕНА 30 ФИНАЛИСТОВ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
«ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2018» СОСТОИТСЯ
7 декабря в районном ДК «Современник».
НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА!