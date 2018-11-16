ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРИЕМА ЗАЯВОК

Рабочая группа по проведению пятого районного муниципального конкурса «Человек года» подвела итоги приема заявок на конкурс.

В ЭТОМ ГОДУ НА 10 НОМИНАЦИЙ ПОДАНО 62 ЗАЯВКИ,

что на 20 больше, чем в прошлом.



Количество заявок по номинациям

распределилось следующим образом:

1. «ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ» (руководитель экспертной группы М.Л.Маматказина) - 13 заявок

2. «ПРОСВЕЩЕНИЕ» (руководитель экспертной группы В.А.Колпаков) - 7 заявок

3. «ПРИЗВАНИЕ - КУЛЬТУРА» (руководитель экспертной группы Н.А.Сергеева) - 6 заявок.

4. «СПОРТСМЕН ГОДА» (руководитель экспертной группы А.В.Федотова) - 10 заявок

5. «СОБЫТИЕ ГОДА» (руководитель экспертной группы Л.А.Козлова) - 4 заявки

6. «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (руководитель экспертной группы Т.Е.Дорошенко) - 5 заявок

7. «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ» (руководитель экспертной группы Д.Е.Щурин) - 5 заявок.

8. «ЧЕСТЬ И ДОЛГ» (руководитель экспертной группы О.В.Лобановский) - 4 заявки.

9. «УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС» (руководитель экспертной группы Н.В.Василенко) - 4 заявки.

10. «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» (руководитель экспертной группы Т.М.Веряскина) - 4 заявки.

СКОРО МЫ УЗНАЕМ ИМЕНА 30 ФИНАЛИСТОВ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ

«ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2018» СОСТОИТСЯ

7 декабря в районном ДК «Современник».

НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА!