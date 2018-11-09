25 ноября – День матери в России

Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери в России!

Именно матери дают детям самое главное: заботу, душевное тепло, веру в свои силы. Именно вы передаете из поколения в поколение семейные традиции и ценности нашего народа. Пример верности им дала нам своей жизнью святая благоверная княгиня Анна Кашинская, которую во всей России на протяжении многих веков чтят как покровительницу семьи и материнства.

Спасибо вам за благородный и неустанный материнский труд. Особые, самые теплые слова признательности – женщинам, которые стали многодетными мамами, подарили любовь приемным детям.

Желаю вам доброго здоровья, семейного счастья, хорошего настроения, заботы близких! Пусть дети, внуки и правнуки радуют вас своими достижениями и успехами, будут вашей гордостью!

Губернатор Тверской области

И.М.Руденя.

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Дорогие женщины, наши милые мамы и бабушки!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери! Это один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности хочется сказать матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям.

Материнство - великая ответственность, требующая от женщины огромного терпения и самоотдачи. Если бы не вы, дорогие наши мамы, не было бы всех тех, кто составляет гордость нашей страны, области, района. Кроме выполнения своего священного материнского долга вы самоотверженно трудитесь во всех отраслях экономики и социальной сферы, внося неоценимый вклад в дальнейшее процветание Родины.

Милые, дорогие мамы! Пусть минуют вас невзгоды, не иссякнут ваши силы, наполненные добром, теплом и любовью! Пусть в ваших сердцах царят спокойствие и доброта, а тревог и забот будет как можно меньше. Здоровья, счастья вам, радости и любви! Пусть будут здоровы и счастливы ваши дети, внуки, все ваши близкие!

С уважением, депутат ЗС Д.И.Дородных, глава Конаковского района

Л.А.Козлова, и.о. главы администрации Конаковского района

О.В.Лобановский.