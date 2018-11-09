МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Назначен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Конаковского района



20 ноября в зале заседаний администрации Конаковского района состоялась внеочередная сессия Собрания депутатов Конаковского района 6 созыва. По повестке дня было рассмотрено 2 вопроса: о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Конаковского района и о назначении членов конкурсной комиссии на конкурс по отбору кандидатур.

Решением Собрания депутатов конкурс по отбору кандидатов на должность главы Конаковского района состоится 21 декабря 2018 года в 10 часов по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, 13, малый зал заседаний.

В состав конкурсной комиссии вошли:

- от Конаковского района:

1. Щурин Дмитрий Евгеньевич, депутат Собрания депутатов Конаковского района;

2. Аксенова Галина Ивановна, председатель совета ветеранов Конаковского района;

3. Маматказина Марина Лордовна, руководитель политической фракции партии «Единая Россия» в Собрании депутатов Конаковского района;

4. Березницкая Ольга Ивановна, председатель Молодежной палаты (парламента) при Законодательном собрании Тверской области.

- от правительства Тверской области:

1. Егоров Иван Игоревич - министр экономического развития Тверской области;

2. Задумова Светлана Юрьевна - заместитель министра по делам территориальных образований Тверской области;

3. Репина Ирина Александровна - председатель Комитета по делам культуры Тверской области;

4. Дородных Денис Игоревич - депутат Законодательного собрания Тверской области.

Кандидатам на должность главы Конаковского района!

Заявление на участие в конкурсе с приложением необходимых документов нужно предоставить в конкурсную комиссию в срок с 23 ноября по 2 декабря 2018 года по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков д. 13 (здание администрации Конаковского района, кабинет №10).

Время приема заявлений: с понедельника по пятницу - с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье – с 11-00 до 12-00. Телефон для справок 8 (48242) 49-777.

С подробными условиями проведения конкурса и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Конаковского района.

Роспотребнадзор:

о переходе «на Цифру»

В 2018 году завершается реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации».В конце 2018 – начале 2019 годов в Российской Федерации планируется отключение аналогового эфирного вещания. Тверская область стала первым цифровым российским регионом, где 9 ноября текущего года началось полномасштабное включение каналов второго мультиплекса. Всем жителям региона теперь доступны бесплатно 20 каналов цифрового телевидения, а также 3 радиоканала.

При наличии наружной или комнатной антенны дециметрового диапазона, телевизора с тюнером DVВ-T2 или аналогового телевизора с приставкой DVВ-T2 жители могут смотреть программы пакета РТРС-1 (первого мультиплекса): «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «Россия-К» и т.д. Все теле- и радиоканалы в составе двух пакетов являются общедоступными и бесплатными для просмотра.

Телезрителям, которые пользуются услугами кабельных операторов или установили спутниковые тарелки, ничего делать не нужно. Их операторы постепенно переходят на цифровое телевидение самостоятельно.

С примерами оборудования, гарантированно принимающего сигнал в стандарте DVB-T2, вы сможете ознакомиться на сайте ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по адресу: http://ртрс.рф.

Информируем также, что для оказания помощи жителям Тверской области по подключению цифрового телевидения подготовлены и работают около 1000 волонтеров, которые имеют соответствующие документы и экипировку.

Куда обращаться с вопросами?

В Тверской области за переход на цифровое телевещание отвечает филиал ФГУП РТРС - «Тверской ОРТПЦ». Всю необходимую информацию можно получить на сайте http://tver.rtrs.ru или позвонить по бесплатному номеру федеральной горячей линии 8-800-220-2002.

Управление Роспотребнадзора предупреждает о необходимости быть бдительными при приобретении пользовательского оборудования для приема цифрового сигнала, заказе услуг по его установке и настройке.

При возникновении необходимости в получении консультации можете обратиться в Консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13, либо по телефонам 32-28-63, 32-00-02. Режим работы: понедельник - четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).

«Страница’19»

«Страница’19» - это чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников. Чемпионат станет логическим продолжением «Страницы 18», которая прошла в 2018 году более чем в 90 городах 26 регионов, собрав более 60 000 участников.

В сезоне 2018-2019 примут участие 41 регион Российской Федерации, более 100 000 учащихся.

В Конаковском районе отборочные этапы «Страницы’19» прошли на 7 площадках. Соревновались в чтении 80 учеников, среди которых 64 девушки и 16 юношей.

Победителем муниципального этапа чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’19» стала Алена Станицина, учащаяся 8 класса МБОУ СОШ № 8 г. Конаково.

22 ноября Алена поехала на полуфинал чемпионата России, где поборется за выход в финал.

Справка. Чемпионат по чтению вслух «Страница» существует с 2013 года, в названии фигурирует год проведения. Партнерами проекта выступают Школа-студия МХАТ, филологический факультет МГУ, Всероссийская премия “Книгуру”.

Как проходит конкурс? Участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг русской и зарубежной прозы, поэзии. Жюри, в состав которого входят как педагоги, так и известные журналисты, литературные деятели, медийные лица, оценивают технику и артистизм чтения.

Суперфинал состоится в Москве на сцене учебного театра Школы-студии МХАТ.

Отлично сдал нормы



В 2017-2018 гг. к участию во Всероссийском фестивале «Готов к труду и обороне» присоединился глава администрации городского поселения поселок Радченко Виктор Цыганок.

Он успешно выполнил нормативы комплекса: сгибание и разгибание рук, бег на 2000 метров, тест на гибкость, поднимание туловища, бег на лыжах и плавание.

Виктор Анатольевич проявил силу характера и спортивный дух и сдал все нормы на отлично. 21 ноября в администрации Конаковского района Виктору Цыганку вручили удостоверение и золотой значок ГТО.

Подарите сказку детям

Продолжается благотворительная акция «Дари добро», которую уже более 10 лет в преддверии Нового года проводит молодежный центр «Иволга» Конаковского района.

В этом году акция пройдет в 12-й раз. Дедушка Мороз и Снегурочка из молодежного центра «Иволга» поздравят с Новым годом детей из семей, находящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных и многодетных семей, проживающих на территории всего Конаковского района, чтобы сделать их Новый год немного ярче и счастливее. Ведь волшебство и сказка должны сопровождать этот чудесный праздник.

Акция проходит в два этапа. Сначала проводится сбор сладких подарков, игрушек и книг. Затем формируются адресные подарки, которые Дед Мороз и Снегурочка доставляют детям.

В преддверии самого волшебного праздника - Нового года – молодежный центр «Иволга» обращается к жителям Конаковского района с просьбой об оказании помощи в виде готовых сладких подарков, конфет, канцелярских принадлежностей для школы, книг, игр или игрушек, которые будут подарены детям в рамках данной акции.

Стать волшебником и подарить праздник детям - просто! Принесите подарки в пункты сбора, которые находятся по адресу: г. Конаково, ул. Горького, д. 5 (вход с торца), АУ МЦ «Иволга»; г. Конаково, пр. Ленина, 7, ТЦ «Маяк» компания «LordTrevel».

Контактный телефон акции

«Дари добро» 3-76-97.

Справка. В 2017 году Дед Мороз и Снегурочка из молодежного центра «Иволга» постучались в двери и поздравили 120 детей. Подарки получили детки из самых разных уголков нашего района: п. Озерки, п. Изоплит, г. Конаково, д. Ручьи, с. Селихово, п. Редкино, д. Борцино, п. Новозавидовский, с. Юрьево-Девичье и др.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.