О НРАВСТВЕННОСТИ И ДУХОВНОСТИ

говорили на районной научно-практической конференции педагогов, которая прошла в конце прошлой недели в гостиной ДК «Свременник». По ее окончании состоялся концерт детско-юношеских творческих коллективов. Эти мероприятия проходили в рамках VI региональных Фаддеевских чтений «Молодежь: свобода и ответственность», посвящённых подвигу Михаила Тверского и Анны Кашинской.

На конференции с приветственным словом выступили глава Конаковского района Людмила Козлова, заместитель председателя Совета депутатов г. Конаково Андрей Семенов, Благочинный Конаковского округа протоиерей Валерий Ильин. Вел конференцию директор ДЮЦ «Новая Корчева» протоиерей Виктор Гуров.



- Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – это важнейшее дело,– сказала Людмила Алексеевна. - В современном обществе как нельзя остро стоит проблема духовности. И только детям можно привить его основу, поскольку любой ребенок - это чистый лист бумаги, и что мы нарисуем на этом листе, ту картину жизни и будем видеть. Я очень рада видеть у нас педагогов, особенно из поселений Конаковского района, рада нашим батюшкам...

Конференция была организована Конаковским благочинническим округом Тверской и Кашинской епархии и администрацией Конаковского района. В ней приняли участие 85 человек: духовенство, педагоги, руководство города и района. Выступления докладчиков подтвердили важность тесного сотрудничества Тверской и Кашинской епархии и органов местного самоуправления в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания. Принято решение о проведении ежегодных Ильинских образовательных чтений в рамках региональных Фаддеевских образовательных чтений.

С докладом выступил иерей Виталий Симора, начальник отдела религиозного образования и катехизации Тверской и Кашинской епархии. Подробно о состоянии дел в Конаковском районе по теме конференции рассказала в своем выступлении Аггюль Бородина, заместитель главы администрации района по социальной политике. Ее доклад о выполнении стратегии духовно-нравственного развития и воспитании подрастающего поколения, определенной губернатором Тверской области Игорем Руденей, был обстоятелен. Аггюль Арифовна рассказала о работе координационного совета, который создан в начале этого года и продвигает в Конаковском районе эту стратегию. Цель - привлечь к этой работе как можно больше людей, и учреждения образования должны играть в этом первую роль.

А затем в зрительном зале «Современника» прошел концерт, посвященный 700-летию преставления святого великого князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини инокини Анны Кашинской. Силами ДЮЦ «Новая Корчева» и Центра внешкольной работы в литературно-музыкальной композиции были показаны замечательные вокальные и танцевальные номера, стихи и инструментальные пьесы. Ведущими концерта стали протоиерей Виктор Гуров и Елена Анисимова. В процессе представления зрителям (среди которых преобладают школьники) ведущие концерта рассказывали о жизненном пути наших тверских святых.

В концерте приняли участие коллективы и солисты ДЮЦ «Новая Корчева»: образцовый хор девушек «Глория» (руководитель Л.И.Антонова, хормейстер О.А.Мартынова, педагог-организатор М.Г.Зизевская), образцовый кадетский казачий хор «Станица» (руководитель Л.В.Анисимова, концертмейстер И.В.Полтавец), вокальный ансамбль «Ассоль» (руководитель Е.А.Башенева, концертмейстер А.Г.Хрулькова), ансамбль скрипачей «Элегия» (руководитель С.Ю.Шаповалова), инструментальный дуэт Е.Л.Банниковой (фортепиано) и С.Ю.Шаповаловой (скрипка), солист М.В.Мартынов (гитара, вокал), солистка Е.А.Башенева (вокал), артисты детского музыкального театра «Лукоморье» (руководитель Е.В.Анисимова), танцевальный ансамбль «Наш стиль» Центра внешкольной работы (руководитель Л.И.Сосунова).

В заключение слова благодарности и добрые напутствия организаторам и участникам конференции были сказаны Благочинным Конаковского благочиннического округа протоиереем Валерием Ильиным и заместителем главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородиной. Исполненные благодатью, школьники выходили из зрительного зала одухотворенные и полные впечатлений.

Кирилл НОВИКОВ.

Фото: М. Малахов.