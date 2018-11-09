ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ: ПЯТЫЙ СЕЗОН



Уже пятый год продолжается интересный проект, реализуемый совместно Конаковской детской школой искусств и управлением образования администрации Конаковского района, который носит название «Детской филармонии». В этом сезоне им охвачено несколько общеобразовательных школ и детских садиков г. Конаково, а также воспитанники реабилитационного центра.

Игра на музыкальных инструментах и коллективное пение, изобразительное искусство и постижение прекрасного - вот то, чем пытаются овладеть дошколята и ученики с 1 по 5 класс. Занятия проводятся в форме игры, но на них формируются полезные навыки и одновременно идет как бы «тестирование» детей. Тем, у кого обнаруживаются явные способности к музыке, педагоги ДШИ предлагают начать обучение в школе.

Наш корреспондент попал на занятие в концертном зале школы, на котором пробовали себя инструменталистами маленькие ученики из средних школ №№ 3 и 8 г. Конаково и гимназии № 5. Играла с детьми и учила их замечательный педагог Людмила Николаевна Воробьева, обладающая способностью раскачать и зажечь детскую аудиторию. Тут же кто-то пробовал себя в игре на шумовых инструментах, будь то ложки-погремушки или металлофон, а кто-то не испугался взять в руки баян или даже – о боже! – подойти к роялю, такому важному и черному. И пусть дети пока берут лишь одну-единственную ноту, а остальную музыкальную ткань ткут за них более продвинутые ученики школы – это начало. И даже если из наших деток не получится музыкантов, такие занятия будут однозначно на пользу.

Не так давно мы писали о проекте Конаковской ХШМиЮ «Росинка 6+», и в этой связи хочется вспомнить слова его организатора Натальи Махновской о том, что музыкальное образование повышает интеллектуальность детей и что на начальном уровне его должны пройти все без исключения учащиеся. И это так. Хоровая школа учит петь, школа искусств – играть на музыкальных инструментах. И там и там попутно обнаруживаются те дети, которые уделят искусству больше внимания, чем остальные.

- Конечно, в первую очередь нам нужны инструменталисты, те, кого мы можем взять учиться на музыкальных инструментах, – говорит завуч ДШИ Татьяна Евгеньевна Лола. - Изначально наша школа учила именно этому, это основа нашего обучения. Но у нас есть хор, и есть замечательное художественное отделение. Задача - развитие слуха и чувства ритма, координации и композиционного мышления. Поэтому и дошколята, и школьники пробуют у нас коллективное пение, пробуют даже рисовать любыми способами и методами – их фантазия ограничена только размером рулона ватманской бумаги...

Помимо пения, рисования и возможности попробовать себя в игре на музыкальных инструментах, для школьников начальных классов и воспитанников детских садов устраиваются и концерты. А какая филармония без них, правильно? Так что гармоничное развитие детям, которым повезло участвовать в проекте «Детская филармония», обеспечено.

Максим МАЛАХОВ. Фото автора.