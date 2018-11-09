Правовой день В ШКОЛЕ

Вопросы правового просвещения, образования и воспитания учащихся приобретают особое значение в условиях формирования правового государства и гражданского общества в России. Задача взрослых - развивать правосознание и формировать готовность к законопослушному поведению будущих граждан нашей страны.

В рамках проведения правового дня на территории Тверской области специалисты отделения по работе с семьёй и детьми ГБУ «КЦСОН» Конаковского района педагоги-психологи А.С.Кретова и В.Е.Тугарева совместно с майором ОДН ОМВД Е.А.Евдокимовой 13 ноября провели встречу с учащимися старших классов МБОУ СКШ № 4 г. Конаково.

Ребенок должен быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе. Так какие же права имеют дети, знают ли свои обязанности? Именно об этом шел разговор на встрече. Ребята поддерживали беседу, задавали вопросы, отвечали на вопросы. Подросткам напомнили, что если в их жизни происходят события, с которыми они не могут справиться самостоятельно, то за помощью они могут обратиться, позвонив по телефону доверия.