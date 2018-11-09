ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ КАНАЛОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОСТАЕТСЯ 10 ДНЕЙ!

Через две с половиной недели в Тверской области перестанут работать телевизоры, не принимающие цифровой телесигнал. Об отключении с 3 декабря аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов говорится в материалах заседания в правительстве РФ, которое премьер-министр России Дмитрий Медведев провел 15 ноября:

«Минкомсвязи России (К.Ю.Носков) обеспечить техническую трансляцию второго мультиплекса на территории Тверской области за счет собственных средств федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» начиная с ноября 2018 года в рамках реализации пилотного проекта по тестовому включению цифрового эфирного наземного вещания и отключению 3 декабря 2018 года аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов, входящих в состав первого и второго мультиплексов».

Ранее сообщалось, что переход на цифровое телевидение (ЦТВ) будет осуществлен с 1 января, когда аналоговый сигнал центральных каналов перестанет транслироваться по всей стране. Но поскольку Тверская область выбрана в деле перехода на цифровое вещание пилотным проектом, у нас все произойдет раньше.

ПОЭТОМУ до 3 декабря всем жителям Конаковского района (как и всей области), которые смотрели телевидение в аналоговом режиме, необходимо принять меры по приобретению и настройке оборудования для приема для приема ЦТВ, если таковым они не обладают.