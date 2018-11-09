25 ноября – день матери



День матери -- один из тех праздников, которые боятся случайно пропустить в суете повседневных забот. Этот праздник посвящен самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни. Официально День матери в России начали отмечать в 1999 году, Указом Президента РФ Б.Н.Ельцина № 120 от 30 января 1998 г. учрежден ежегодный российский праздник - День матери. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября. И хотя этот праздник отмечается недавно, но во все времена мама была и остается самым главным и близким человеком для каждого из нас. Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, взаимопониманию, нравственности.

Официальное объяснение этого праздника таково. День матери отвечает лучшим традициям отношения россиян к материнству, объединяет все слои российского общества на идеях добра и почитания женщины-Матери. Кроме того, как считают многие, необходимо повышать статус женщины-матери. Иногда уточняют: существует женский праздник 8 Марта. Женский вообще, он не подчеркивает почетное звание матери. День матери - праздник сравнительно молодой. Он еще не имеет установившихся традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. Но самые первые упоминания о празднике можно обнаружить в истории древнего мира.

Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Текст Указа очень короток:

«В целях повышения социальной значимости материнства постановляю:

1. Установить праздник -- День матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, но благодаря ему российские матери получили свой официальный праздник.

Этот праздник -- праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама -- самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.

Символом праздника в России является цветок незабудки. Такой выбор обусловлен мифом про целебные свойства неприхотливого цветка голубого цвета. Считается, что он возвращает память и возобновляет потерянные семейные связи.